Dovizioso. "Márquez no es estupido y sabrá administrar su ventaja"

Pues sí, después de la paliza de todo un gran premio a tope, los ‘magníficos’ de MotoGP tuvieron ayer una sesión tremendamente dura de test, a ritmo de gran premio. Como suele ocurrir en estos ensayos entre carreras, Maverick Viñales (Yamaha), conocido como el ‘campeón de invierno’ porque siempre es el más veloz en los test pero, luego, sigue sin ganar carreras, fue el más rápido, seguido de Franco Morbidelli (Yamaha) y, cómo no, del heptacampeón Marc Márquez (Honda).

Lo cierto es que el ambiente en el ‘paddock’ de Montmeló es que, dado el caos provocado por Jorge Lorenzo (Honda), que tiró a Rossi, Viñales y Andrea Dovizioso (Ducati), el hombre al que más teme Márquez, el chico de Cervera tiene ahora una ventaja (37 puntos sobre ‘Dovi’), que sabrá administrar de maravilla, como ha hecho en los últimos años en cuanto la ha adquirido.

LA GRAN VENTAJA DE MÁRQUEZ

“Marc no es estúpido, todo lo contrario, es un grandísimo piloto y campeón y, sí, le podemos apretar, pero eso se puede hacer cuando él se vea obligado a ganar porque las diferencias con sus perseguidores sean cortas. Ahora, que tiene 37 o más puntos sobre nosotros, que corre como quiere, que tiene una moto mejor que el año pasado, que ha demostrar ganar el título de muchas maneras y que, cuando no tiene un buen día, siempre está en el podio, la cosa se pone aún más difícil. He dicho difícil, no imposible”, señaló ‘Dovi’, que asegura que, en Assen (Holanda), dentro de quince días tendrán aún una Ducati mejor, dadas las pruebas positivas de ayer en el Circuit.

“Es evidente”, cuenta Danilo Petrucci (Ducati), cuarto a 42 puntos de Márquez, “que Marc tiene ya más de una carrera (25 puntos) de ventaja y eso para él, que es el mejor, es un auténtico tesoro, pues le permite correr más tranquilo. Nosotros, Andrea y yo, que hemos demostrado ser el equipo más fuerte, la única pareja oficial que podemos darle miedo, debemos trabajar aún más unidos aunque, claro, eso no será fácil de administrar cuando ambos estemos con posibilidades de ganar la carrera. Más ahora que Andrea y yo solo estamos separados por cinco puntos”.

EL CAMPEÓN, A LO SUYO

Àlex Rins (Suzuki), tercero del Mundial a 39 puntos del líder, considerado por Márquez como el ‘tercer hombre’ en la lucha por el título, está convencido de que aún están a tiempo de atrapar a Márquez, pues restan 300 puntos en juego. “El caos del domingo, pilotos cayéndose, ceros en las cuentas de cualquiera de nosotros, es una situación que se puede repetir en las próximas carreras. Nosotros, si logramos mejorar nuestra velocidad punta, cosa que es difícil, tenemos las armas para complicarle la vida a Marc. Pero, bueno, si no es este año, será el que viene”.

¿Y Marc? “Yo voy a seguir a lo mío: donde pueda ganar, ganaré, perdón, intentaré ganar; donde no me vea ganador, pelearé por el podio”. Y, sí, de momento, en siete carreras, siete ‘poles’, seis podios y cuatro victorias.