El espectacular Quartararo sale por los aires y se daña el pie izquierdo

El segundo piloto más elogiado de la temporada tras el octocampeón Marc Márquez (Honda), claro, ha sufrido esta mañana un accidente, su quinta caída de la temporada, en el primer entrenamiento oficial del Gran Premio de Astralia (05.00 horas de la madrugada del domingo en DAZN), que se disputa en el precioso trazado de Phillip Island. Y es que la jornada, que ahora se celebra bajo un sol primaveral, ha empezado con lluvia y la inexperiencia del mejor ‘rookie’ de la temporada, el joven francés Fabio Quartararo, de 19 años, le ha impedido controlar su ya mejorada Yamaha M1 y ha volado por encima de la cúpula de su moto produciéndose una lesión en el pie izquierdo, que le ha impedido participar en la segunda sesión y le tiene en vilo hasta mañana, cuando los médicos del circuito revisen su lesión y le den, probablemente, el OK para que se incorpore a los entrenamientos.

Fuerte dolor en el pie

“Ha sido, sin duda, un error de novato. No tengo experiencia en mojado, bajo la lluvia y tampoco conocimiento a la hora de regular las condiciones de mi moto en agua, así que me he equivocado y, por suerte, no me he roto nada”, comentó un Quartararo, que apareció ante los periodistas caminando con muletas. “Me duele mucho el pie y los médicos, que me han dado unas pastillas para tratar de mejorar, me han dicho que no salga a la segunda sesión y espere a mañana para conocer la situación de mi pie. Insisto, he tenido bastante suerte pues no me he roto nada”.

El ‘Diablo’, elogiado por todo el mundo en una campaña espectacular, mucho mejor que la de muchos candidatos al triunfo y al título, solo ha sufrido cinco caídas este año y digo ‘solo’ porque, a la velocidad y con la determinación que está corriendo, se habilidad para ir a tope y no caerse ha sido otra de sus inmensas virtudes en esta su primera campaña en MotoGP.

Difícil clasificación

Quartararo, sexto del Mundial de MotoGP, pero a solo 13 puntos del español Àlex Rins (Suzuki), que es tercero, ha logrado nada más y nada menos que cuatro ‘poles’, la primera de ella le sirvió para arrebatarle a Márquez el récord de piloto más joven de la historia en conseguirla, y seis podios: cuatro veces segundo (Barcelona, San Marino, Tailandia y Japón) y dos veces tercero (Assen y Austria).

El joven novato francés, que ya logró ese preciado título virtual al quedar segundo en Motegi (Japón) por detrás de Márquez, reconoce que lo tendrá “muy difícil” para repetir una de sus últimas actuaciones en el precioso trazado de Phillip Island “un circuito donde hay que estar en plenas condiciones dadas sus características, pues es muy, muy, veloz y de coraje”. Es más, el ‘Diablo’ sabe que mañana, sábado, puede volver a llover y, por tanto, tiene muy complicado clasificarse en las primeras líneas de la parrilla de MotoGP. “Aún y con todo, si no tengo el dolor de ahora, pienso emplearme, como siempre, a tope para continuar peleando por conseguir la primera victoria, que, tras este tropiezo, está más difícil”.