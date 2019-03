Márquez: "Jorge y yo somos el día y la noche"

Nadie se sorprendió ayer, en el trazado de Losail, en Doha (Catar), del récord conseguido por el catalán Marc Márquez (Honda, 1.53.380 minutos), en el primer día serio de la temporada, en la primera sesión oficial del Gran Premio de Catar, que se disputará mañana, de momento, a las 20.00 horas locales (18.00 horas, en España, DAZN TV). Sí se sorprendieron muchos de que la Honda fuese, con 351 kms/h., la moto más veloz, cuando siempre lo era la Ducati. Sí se sorprendieron del ritmo que, tras 13 semanas de rehabilitación después de una dura operación en el hombro izquierdo, mantuvo Márquez durante toda la jornada. Y sí se sorprendieron que, tras perderse el test de Malasia y con solo tres días de ensayos, Jorge Lorenzo tuviese, a los mandos de la Honda, un protagonismo tan importante en la última sesión de ayer en el trazado nocturno de Losail.

LORENZO YA DESTACA

“¿Qué me ha llamado la atención de este primer día?”, se repreguntó Márquez, bien entrada la noche de ayer tras concluidos todos los entrenamientos. “Pues me ha llamado mucho la atención el buen ritmo y la velocidad que ya tiene Jorge (Lorenzo), pues cuando tú sales al FP1 con tanta decisión y lo lideras, es que empiezas a sentirte cómodo con tu moto y capaz de todo. Yo ya dije que Jorge sería un rival en la lucha por el título y, sobre todo, por la victoria de cada GP y hoy (por ayer) ha empezado a darme la razón. Y eso que Jorge y yo somos el día y la noche en cuanto a la manera de preparar y pilotar la Honda. Y, evidentemente, ponemos las motos a punto de forma muy diversa. Estoy seguro que si cogiera su Honda, no sabría cómo pilotarla y a Jorge, le ocurriría lo mismo con la mía”.



Jorge Lorenzo y su nueva Honda, en el ensayo de anoche en Catar. /AFP / GIUSEPPE CACACE

Eso, que ya estaba claro desde el día que Honda, a través de Alberto Puig, director deportivo desde el año pasado, contrató al tricampeón mallorquín, se pudo comprobar ayer, en Catar, de forma muy evidente. “Si hay una fábrica”, dijo Puig en la presentación del equipo Repsol Honda, en la sede de la compañía energética en Madrid, “capaz de tener en su equipo dos campeonísimos, con estilos totalmente distintos y ofrecerles una moto para cada uno de sus distintos pilotajes, ésa es Honda, por eso estamos seguros que podremos contentar a nuestros dos pilotos con una moto a su medida”.

Dicho y hecho. Entre los mejores de ayer en Catar estuvieron Márquez y Lorenzo. “Eso es lo que hace grande a Honda, que ofrece motos, no para dos estilos diferentes, el de Jorge y el mío, sino hasta para cuatro, pues Cal (Crutchlow) y Takaaki (Nakagami) también pilotan de manera diversa a nosotros dos”, comentó el ‘nen de Cervera’.

“He visto a Jorge muy, muy, veloz en la pista y, sobre todo, dominando muy bien la Honda, lo que significa que pronto empezará a pilotarla como quiere”, indicó Andrea Dovizioso, que aseguró que “cuando vez a Marc y Jorge en la pista, tienes ganas de exclamar un ‘wow’, porque van muy bien y rápidos”. “Yo solo hago que pensar cómo irá Marc cuando lleguemos a Austin, donde siempre gana, pues si aquí ha volado, no quiero ni imaginarme cómo irá con esta Honda en el circuito de Texas”, exclamó Danilo Petrucci, compañero de ‘Dovi’ en el equipo oficial de Ducati.

“Yo, la verdad, me veo bastante más cerca de Marc de lo que parece. Yo también estoy sorprendido por mis buenos tiempos”, reconoció Lorenzo. “Marc ha hecho una vuelta espectacular, ha estado ‘bravissimo’”, dijo Valentino Rossi (Yamaha), que sufrió mucho al desgastar, incomprensiblemente, su rueda trasera.

CUATRO PILOTOS DIFERENTES

Cuando Márquez dijo que Jorge y él eran, en su estilo de pilotar, el día y la noche, se refería, según el heptacampeón del mundo, “a que yo lo hago de una manera y él, de otra forma totalmente opuesta a la mía”. Y añadió: “Yo, como todo el mundo sabe, soy muy agresivo, ¡por fin! lo pude hacer en la vuelta rápida de hoy (por ayer) y Jorge es muchísimo más dulce. Y, sin embargo, los dos vamos rápidos con la misma moto. Pero, la verdad, es que en las curvas que él es veloz, yo no lo soy tanto y me temo que, a la inversa, también sucede”.

En ese sentido, Márquez vino a decir que, a partir de ahora, una vez vayan acumulando información, a través de las distintas telemetrías de las cuatro Honda oficiales (Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow y Takaaki Nakagami), “podremos analizar todos los datos y, sin duda, será muy divertido cómo y por qué es veloz, cada uno de nosotros, en su particular estilo de pilotaje. Tiene un gran valor que Honda sea capaz de ofrecernos, a los cuatro, una moto competitiva teniendo pilotajes muy diversos”.