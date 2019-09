Márquez se pone a tiro del octavo título con otra exhibición

Ha ocurrido lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir. “Cuando tú le sacas dos segundos al segundo al cuarto de hora de empezar el primer entrenamiento del viernes de un gran premio, es evidente que no te esperas otra carrera que no sea esta, en la que Marc (Márquez) gane con autoridad, que no facilidad, la carrera. Y, sí, así ha ocurrido”, ha comentado Alberto Puig, el jefe de Márquez, que, a los 26 años, en su 12ª temporada en el Mundial de motociclismo, va a tener, en la próxima carrera (Tailandia) su primera ‘pelota de partido’ para ganar su octavo título y, sobre todo, lo que es aún más admirable, su sexto título de MotoGP en siete temporadas.

Dominio de Marc Márquez

Márquez, que hoy corría su GP nº 200, ha dominado a placer, con enorme facilidad, con una tremenda exhibición la carrera de hoy pues, desde hace mucho tiempo, mucho, no dominaba todas las vueltas y hoy, en Motorland (Aragón), ante 59.112 espectadores, Márquez ha sido líder de la primera a la última vuelta, la nº 23. Márquez, que ha hecho su vuelta rápida en carrera en el segundo giro (es decir, empezó apretando de verdad, como había anunciado), ha llegado a los cinco segundos de ventaja sobre Maverick Viñales (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ducati) y Andrea Dovizioso (Ducati) cuando se cumplían solo las siete primeras vueltas.

Y, al final, ha decidido bajar su ritmo, sólo el heptacampeón catalán de Cervera (Lleida) ha rodado, de inicio, en 1.48 minutos, mientras que el resto lo hacía, con apuros, en 1.49. Ese 1.49 es el que él ha imitado en las 15 últimas vueltas, es decir, marcando a los que se peleaban por los otros dos escalones del podio y así ha dominado el GP, pensando, sin duda (y así lo ha reconocido al bajar del ‘cajón’), que no podía caerse como le ocurrió en Austin (Texas, EEUU), su circuito preferido, con Alemania, donde sufrió una caída justo cuando dominaba la prueba e iba camino de su título, ya entonces.

GP nº 200 de Márquez

Márquez llega a su GP nº 200 con 78 victorias (52 en MotoGP, es decir, gana el 63% de las carreras que corre en la categoría reina), 89 ‘poles’ (récord de la historia), siete (casi ocho) títulos mundiales y, lo que es más grande, 122 podios, una auténtica barbaridad. Márquez solo debe sumar dos puntos más que ‘Dovi’ en Tailandia (por ejemplo, ganar la carrera y que el italiano sea segundo; o ser segundo y que el italiano tercero) para repetir título.

“Hoy estaba convencido de que podía hacer esta carrera y, sí, solo he tenido que actuar. He peleado fuerte desde el inicio y sabía que Viñales, con neumáticos nuevos y depósito lleno, sería duro en las 10 primeras vueltas”, comentó Márquez, que cruzó la meta haciendo ver que ‘pescaba’ un nuevo título, como hizo, en el embalse de Mequinenza, cuando pescó uno siluro, en compañía de su hermano Àlex, que pesaba 50 kilos y media dos metros. “Sé que sería tonto decir que ha sido fácil ganar, pero nadie gana si no te empeñas y trabajas duro desde el viernes por la mañana, cuando hicimos ya el mejor crono”.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 300 puntos; 2. Andrea DOVIZIOSO (Italia), 202; 3. Àlex RINS (España), 156; 4. Danilo PETRUCCI (Italia), 155 y 5. Maverick VIÑALES (España), 147.