Márquez: "Sigo en Honda porque me he guiado por el corazón"

Los equipos de MotoGP se han instalado hoy en el circuito de Losail, en Doha, Catar, donde este fin de semana van a desarrollar los últimos tres días de entrenamientos de cara a la celebración, ya dentro de quince días, del primer gran premio de la temporada, el de Catar, bajo los focos del trazado del desierto donde se inaugurará el Mundial de 20 carreras.

Allí, en Losail, Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, con 27 años recién cumplidos y aún no recuperado del todo pero mejor que cuando fui, hace quince días, a Sepang de la delicada operación en su hombro derecho, ha reconocido que para él también fue una sorpresa que Honda le plantease la posibilidad de renovar, no solo por dos años como suelen hacer todos los magníficos sino por cuatro, es decir, cinco, si se cuenta el de este año, que aún no ha comenzado.

Las razones de Márquez

La verdad es que todos, todos, estamos muy contentos y satisfechos por el acuerdo al que hemos llegado y por esta renovación larga con Honda, cosa que no esperaba nadie ¿verdad?, ha empezando comentado hoy Márquez al llegar al box del equipo Repsol Honda para preparar el primer entrenamiento de mañana en Catar. Sigo en Honda porque es mi familia, tal y como he dicho siempre; sigo en Honda porque me he dejado guiar por el corazón y por el instinto; sigo en Honda porque fue la primera marca que confió en mí cuando estaba en Moto2, la primera marca que me dio la oportunidad de debutar en MotoGP; sigo en Honda porque me ofrecieron la oportunidad de fichar por el mejor equipo del Mundial, que es el team Repsol Honda, el equipo soñado por cualquier piloto, y sigo en Honda porque es la mejor fábrica, la mejor tecnología y quien te ofrece la mejor moto para seguir ganando. La prueba es que llevamos siete años juntos y hemos conquistado seis títulos, todo un éxito.

Alberto Puig, Marc Márquez y, al fondo, Santi Hernández, en la parrilla de Australia. / ALEJANDRO CERESUELA

Márquez es perfectamente consciente de que mucha gente pensará que es un error firmar por tantos años siendo el campeón y teniendo, sin duda, la posibilidad de que se le abran un montón de puertas en los próximos años. Sí, es un proyecto muy largo, lo sé, de momento hasta el 2024, pero lo he firmado porque confió ciegamente en Honda y en que, técnicamente, sigamos teniendo el mejor material. Tengo la seguridad, por lo que ha pasado en los últimos años, que tanto Honda como yo seguiremos trabajando duro para tener la moto más competitiva de la parrilla de MotoGP y yo ser capaz de mejorar, física y técnicamente, mi pilotaje. Hemos firmado este contrato largo porque así solo debemos de preocuparnos de una cosa: centrarnos en ser competitivos, en ganar carreras y títulos, que es lo único que nos interesa a ambas partes.

Objetivo: seguir ganando

Alberto Puig, el responsable deportivo del equipo Repsol Honda y el hombre que ha llevado las negociaciones junto japonés Yoshishige Nomura, presidente de Honda Racing Corporation y autor de la frase a un piloto único y especial, corresponde un contrato único y especial, ha afirmado, en Doha, Catar, que el contrato de cuatro años más, hasta el 2024, firmado entre Honda y Márquez no es otra cosa que plasmar en un documento los deseos de ambas partes. Tanto Marc como nosotros queríamos seguir juntos y si eran más de dos años, mejor que mejor.

Puig ha asegurado que lo importante es intentar tener en nuestro equipo, en el equipo campeón, en la marca campeona, al mejor piloto del mundo, capaz de sacarle partido a todo nuestro potencial y seguir ganando campeonatos, que es el motivo por el que HRC está en las carreras, el mismo que mantiene, de forma apasionado, a Marc en MotoGP.