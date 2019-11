Márquez vuelve a lograr la Triple Corona para Repsol Honda

Pues sí, lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a conseguir, lo ha vuelto a protagonizar, lo ha vuelto a disfrutar. Marc Márquez Alentá (Honda), 26 años, 12 victorias, 6 segundos puestos y solo una caída (Austin, Texas, EEUU), 18 podios en 19 carreras, 8 títulos mundiales, ha vuelto a conseguir para su equipo, el ‘team’ Repsol Honda, la Triple Corona (piloto, constructores y escuderías) con una nueva exhibición y victoria en el circuito de Cheste (Valencia), ante 99.000 espectadores. Márquez, él solito, ha sumado esos tres títulos, el día que el pentacampeón mallorquín Jorge Lorenzo (Honda) se despidió con enorme ovación y una pizarra que decía ‘gracias, Jorge’.

La carrera no tuvo historia o tuvo la misma de los últimos grandes premios. Es decir, Fabio Quartararo (Yamaha), que arrancaba desde la ‘pole’, por sexta vez este año, se fue, se escapó, pero, ya en la octava vuelta de 27 giros, Márquez, que salió muy mal y cruzó la meta en quinta posición tras la primera vuelta, recuperó el liderato de la prueba y, a partir de ahí, no cesó de empujar, de apretar, hasta que, al final, faltando cinco vueltas ya tenía un segundo y medio de ventaja, haciendo inútil, como ya le ocurrió al ‘Diablo’ en Barcelona, Misano, Tailandia, Japón y aquí, en Valencia, su esfuerzo tremendo para poder coronarse como gran ‘rookie’ y ganar su primera carrera, que deberá de quedar para la próxima temporada.

La temporada perfecta

Esa victoria de Márquez supuso la temporada perfecta. “Va a ser muy difícil, aunque nunca se puede decir que imposible, repetir una temporada así, pues lo hemos conseguido todo, todo, lo que nos habíamos propuestos. El próximo año todos empezaremos de cero, pero este año quedará escrito en la historia y, sobre todo, hemos logrado los dos principales objetivos que nos propusimos: no caernos tanto, aunque este fin de semana me he caído dos veces, y, sobre todo, acabar siempre en el podio. No puede ser más feliz”, comentó Márquez tras abrazarse a su padre Juliá en el ‘corralito’ y besar a su madre Roser y, cómo no, a su novia Lucia Rivera, que bajó a la pista para homenajear al vencedor, a su novio.

La despedida de Lorenzo

La jornada se cerró con la despedida de Lorenzo, que recibió la felicitación de todo el mundo, incluido el equipo Ducati, que salió a la pista a abrazarse y aplaudir a su expiloto y, como no, a todo el equipo Repsol Honda, que le agradeció su tortuoso año en el ‘team’ campeón. “Soy muy feliz y solo puedo dar las gracias a todos. Echaré a faltar correr, echaré a faltar las carreras, su ambiente y, cómo no, las fiestas que nos hemos metido. He sido muy feliz y me quedo con los mejores momentos. Gracias a todos”, le comentó el pentacampeón mallorquín a Izaskun Ruiz en el micrófono de DAZN.

Ese Lorenzo, que fue homenajeado por Márquez, de forma personal y también pública. “Jorge no se merecía, después de su brillantísima carrera, un final así. Me duele porque se ha dejado el alma en el trabajo, al igual que todo el equipo Repsol Honda ayudándole en lo que podía, y, al final, ha tenido el gesto de caballero de retirarse cuando, cualquier otro, tal vez, se hubiese quedado, con contrato en vigor, a dar vueltas y cobrar el sueldo. Le deseo lo mejor”, comentó Márquez en DAZN.

Fichaje de Álex Márquez por el Repsol Honda

Y, al final, Izaskun Ruiz le dijo “bueno, sí, qué, el año que viene con tu hermano Àlex en el otro lado del boxe ¿no?” Y Márquez, con esa sonrisa pícara, respondió: “No sé nada, no hay noticia, no hay nada nuevo, sé que habían tres nombres y que Emilio (Alzamora, manager de los dos hermanos) estaba conversando pero, de verdad, que no sé nada, nada, nada, pues he estado metido en mi fin de semana, en mi carrera, en ganar porque quería que mi equipo conquistase la Triple Corona”.

Y, sí, parece que el anuncio de que Àlex Márquez (Kalex), que ha tenido, con tanto ruido, un fin de semana malo, muy malo (acabó cayéndose en carrera), será nuevo piloto del equipo Repsol Honda de MotoGP, en sustitución de Jorge Lorenzo, se podría llevar a cabo mañana, poco antes de que, el próximo martes, empiecen los primeros entrenamientos con las motos del 2020.