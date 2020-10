Masia triunfa con una última vuelta de infarto

El piloto español Jaume Masia (Honda), que pronto cumplirá los 20 años, ha logrado, por fin, convertir su dominio en la categoría de Moto3, donde, en las últimas carreras siempre fue candidato a la victoria pero tuvo una desgracia tras otra, que le impidieron subir al podio, en victoria. Masia, que contó con una velocísima Honda, ha logrado hoy, en la primera carrera del Gran Premio de Aragón, que se celebra en el precioso y frío trazado de Motorland, cerca de Alcañiz, la segunda victoria de su carrera deportiva tras el triunfo conseguido en Argentina, en el 2019, es decir, un año y medio después de su gran bautismo en lo más alto del podio.

Gran remontada

Masia, que arrancaba desde la 17 posición, ha protagonizado no solo una remontada ejemplar, espectacular, sino que ha hecho una última vuelta de victoria, de sumo riesgo, aprovechando la mejor velocidad punta de su Honda con respecto a la KTM. Masia, que fue llegando poco a poco al grupo de cabeza en el que estaba un fabuloso Raúl Fernández (KTM, tercero y primero podio de su vida, tras ser este año el piloto más rápido de todos, con cuatro 'poles' y liderando 15 de los 44 entrenamientos realizados) y un conservador pero eficaz Albert Arenas (KTM), séptimo al final y más líder que nunca del Mundial.

La carrera fue como siempre en pequeño grupo y junto a Arenas, Fernández y, finalmente, Masia y el jovencísimo Jeremy Alcabo, también estuvieron Derryn Binder (KTM), segundo tras Masia, Tatsuki Suzuki y el veterano Romano Fenati. Nadie, como suele ser habitual en Moto3, consiguió escaparse y todo se decidió en la última vuelta, cuando Masia, llegando desde atrás, se puso a rebufo de Binder y le superó en la recta antes de meta.

Poca renta para Arenas

Arenas, que había llegado a tener una enorme ventaja a mitad de carrera sobre sus dos inmediatos y más peligrosos rivales en la lucha por el Mundial, el japonés Ai Ogura y el italiano Celestino Vietti, se tuvo que conformar con acabar séptimo al colarse en una curva en la última vuelta y obtener pocos puntos de ventaja sobre Vietti (9), no así sobre Ogura (14). A falta de cuatro carreras (otra en Aragón, dos en Valencia y la última de Portimao, Portugal) y 100 puntos en juego, Arenas ha aumentado su ventaja sobre Ogura hasta los 13 puntos y sobre Vietti, a 18.

"La verdad es que jamás pensé que podía ganar esta carrera y, por fin, por fin, hemos podido rematar un gran premio pues, durante las últimas citas, siempre hemos estado delante pero, por una u otra razón, siempre nos pasaba algo que nos impedía ganar", señaló Masia a DAZN. "Saliendo tan atrás y con Raúl (Fernández) tirando tan fuerte al inicio, creí que jamás llegaría al grupo delantero y, cuando he llegado, claro, ya no me quedaba nuemático, pero m la he jugado en la última vuelta y gracias a que mi equipo jamás ha dejado de confiar en la moto y en mi durante todo el fin de semana, pese a que he sido muy irregular, he podido ganar".

Este es el 21 triunfo español en 31 carreras en Motorland, que celebra su gran premio n11, es el sexto podio mundialista de Masia en 49 grandes premios.

Mundial de Moto3: 1. Albert Arenas (España), 144 puntos; 2. Ai Ogura (Japón), 131; 3. Celestino Vietti (Italia), 126; 4. Tony Arbolino (Italia), 115 y 5. John McPhee (GB), 109.