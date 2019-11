Un portentoso Viñales, escoltado por un soberbio Márquez, gana en Sepang

La carrera fue lo que presagiaron los enterados, los gurús del paddock. La Yamaha es una grandiosa moto, que ha recuperado, en este final de temporada, lo perdido en el arranque. Lástima que Marc Márquez y la Honda se hayan mostrado intratables a lo largo de todo el año. Y, sí, hoy, en Sepang (Malasia), ha quedado, de nuevo, demostrado que el octocampeón, que arrancaba, tras su espectacular caída de ayer, desde la 11 plaza, será el gran favorito la próxima temporada. Nadie, nadie, hubiese podido hacer lo que ha hecho Márquez: llegar al podio, ser segundo, arrancando desde la cuarta fila. La victoria fue, sensacional, para Maverick Viñales (Yamaha), que se mostró intratable a lo largo de todo el fin de semana.

YAMAHA, LA MOTO IDEAL EN MALASIA

Cuando se apagó el semáforo de Sepang, Márquez ya estaba pasando a sus rivales de fila y llegó a la primera curva ya en la sexta plaza. Luego, poco a poco, fue ganando posiciones hasta colocarse a rebufo de MVK, que se adueñó de la situación con una solvencia digna de todo un favorito y, por supuesto, de alguien que poseía, esta vez, la moto ideal para ganar bajo el calor malayo. Viñales rodó como un reloj, igual, claro, que lo hizo Márquez, siempre a un segundo y medio del líder. Por detrás se peleaban los demás, especialmente, Valentino Rossi (Yamaha), que volvió a soñar con el podio, que, finalmente, le arrebató su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), que no podía tolerar que el Doctor le arruinase el liderato del Mundial de escuderías.

EL RETO DE MÁRQUEZ, LA TRIPLE CORONA

Porque ese es, ahora, la pelea de Márquez, que logra su podio n 17 podios en 18 carreras, siempre primero y/o segundo. El reto de Márquez, lograr la Triple Corona (pilotos, constructores y equipos) es muy, muy difícil, si no cuenta con un compañero que sume más puntos que Jorge Lorenzo. Márquez sigue cumpliendo con su parte, sumando 20 puntos, pero Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, sumaron un punto más que la pareja alada y Ducati Team lidera con dos puntos de ventaja sobre Repsol Honda el Mundial de escuderías.

ELOGIO A ÁLEX MÁRQUEZ

Ha sido una primera vuelta impresionante, lo nunca visto y en ella, con la intención de recuperar rápidamente posiciones y meterme en el podio, de nuevo, he destrozado el neumático trasero en tres giros. Dovi, desde luego, también ha hecho una salida impresionante, comentó Márquez bajo el podio, donde elogió el título conquistado por Álex, que ha dejado ya de ser mi hermano, ya no es, no, el hermano de Marc, es Álex Márquez Alentá, todo un bicampeón del mundo! y eso es lo más importante hoy para mi, para él, para la familia, para los dos equipos nuestros y para todos nuestros seguidores. Márquez, por otro lado, ha roto hoy y superado el récord de puntos que poseía Lorenzo, desde el 2010, y que era de 383 puntos. Márquez suma, a falta del GP de Valencia, 395.

VIÑALES CONVENCIDO DE GANAR

Viñales, por su parte, estaba convencido de que podía ganar. Pero una cosa es saber que tienes las armas y la convicción para conseguir, cosa que ya me ocurría en Australia, el pasado domingo, y otra, muy distinta, es poder soportar el acoso de Marc (Márquez), que ha vuelto a hacer el milagro de salir muy bien y meterse tras de mí. Lo he logrado y solo puedo dar las gracias a mi equipo, que me ha ayudado a ganar.

Mundial de pilotos: 1. Marc Márquez (España), 395 puntos; 2. Andrea Dovizioso (Italia), 256; 3.Maverick Viñales (España), 201; 4.Àlex Rins (España), 194 y 5. Danilo Petrucci (Italia), 176.

Mundial de equipos: 1. Ducati Team, 432 puntos; 2. Repsol Honda, 430 y 3. Monster Yamaha, 367.

La próxima cita del Mundial de MotoGP será el próximo 17 de noviembre con motivo del GP de Valencia en el circuito Ricardo Tormo. Será hasta entonces. Saludos