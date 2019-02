Rossi: "Ha pasado demasiado tiempo desde mi último título"

El Mundial de MotoGP arranca mañana, miércoles, en el caluroso circuito de Sepang (Malasia) con la presencia, tras su doble operación en el hombro izquierdo, del heptacampeón catalán Marc Márquez (Honda), que no contará, de momento, con la ayuda del pentacampeón mallorquín Jorge Lorenzo, recuperándose de su intervención en el escafoides de su mano izquierda. Sí estarán el resto de favoritos, muy especialmente, el equipo Yamaha Monster que acaba de presentarse, con Valentino Rossi y Maverick Viñales, en Yakarta, el ‘team’ rojo de Ducati, con Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, que fueron los primeros en hacerlo en la sede de Phillip Morris de Suiza, y la joven pareja de Suzuki, integrada por el catalán Àlex Rins y el novato mallorquín Joan Mir, todos ellos claros favoritos al podio desde la primera carrera.

PRIMERAS CARRERAS INCIERTAS

Es evidente, tal y como han reconocido todos ellos en sus diversas presentaciones, que el hombre a derrotar es Márquez, que lleva poco más de ocho semanas de recuperación tras su dura intervención cuando, lo normal, es no estar bien hasta la semana nº 20, es decir, el GP de España, que se celebrará en Jerez y, antes, se disputarán tres carreras: Catar, Argentina, que ofrecerá en directo TV-3, y Austin (Texas, EEUU). Ni que decir tiene que todas las marcas y equipos han hecho cambios para intentar acortar las distancias que les separan de Márquez y su poderosa Honda. Incluso la firma alada ha contratado a Lorenzo para apretar al más joven pentacampeón de MotoGP.



Maverick Viñales (Yamaha), en la presentación del nuevo equipo patrocinado por Monster. / YAMAHA MONSTER MEDIA

“Por supuesto que cuento con Jorge (Lorenzo) entre los favoritos a la victoria en cada gran premio”, señala Márquez, ya instalado en el ‘paddock’ de Sepang, donde aún no amenaza lluvia y hace, sí, el típico y sofocante calor. “Jorge ha empezado a adaptarse a la Honda y seguro que irá rápido y ganará carreras como ha hecho siempre. Yo he de ir poco a poco, paso a paso, pensando, sobre todo, estar bien para la primera carrera, en marzo, en Catar”. Márquez no se extraña de que todo el mundo lo dé como favorito, “aunque todos empezamos con cero puntos”. Cierto, con cero puntos, pero los números del catalán, de 25 años, desde que debutó (y ganó el título) en el 2013, son impresionantes, lo nunca visto: 108 carreras, 77 podios, 44 victorias y cinco títulos de seis posibles.

“Ha pasado demasiado tiempo desde que, en el 2009, gané mi décimo y último título”, reconoció, algo apesadumbrado, aunque con una amplia sonrisa en sus labios, el ‘Doctor’, en la presentación de ayer del nuevo equipo Yamaha Monster, después de que Movistar abandonase MotoGP. “Recuerdo aún aquella pelea con Jorge (Lorenzo) y la conquista final del título. La verdad es que ahora la competencia es mayor, pero mi ilusión sigue intacta. Cierto, ya casi con 40 años, todo cuesta un poco más”.

‘Vale’ es el primero que ha cambiado para intentar ser aún más competitivo y presentar batalla a Márquez. Se fue de su lado el excampeón italiano Luca Cadalora y ha cogido como nuevo ‘coach’ al español Idalio Gavira, que se cuidaba de los jóvenes pilotos de la Academia VR46 de Rossi. No solo eso, la propia Yamaha ha cambiado a su máximo responsable del equipo, que ahora lleva, técnicamente, el japonés Takahiro Sumi.

Junto a Rossi sigue el catalán Maverick Viñales, últimamente muy desesperado en el equipo de los diapasones, hasta que en los últimos test, en Cheste (Valencia) y Jerez, antes de cerrar el año 2018, pareció descubrir las virtudes del nuevo motor de la M1. “Creo que no vamos a cometer los mismos errores del año pasado y vivo con ilusión esta primera toma de contacto con la nueva moto en Sepang”, señala Viñales, que ha cambiado a su técnico Ramón Forcada por Esteban García y que, como Rossi, tiene nuevo ‘coach’, el popular Julito Simón, uno de los expilotos más encantadores del Mundial.



Àlex Rins posa junto a su nueva Suzuki, con la que mañana iniciará los ensayos de Malasia. / SUZUKI ECSTAR MEDIA

A los que todos dan como favoritos para las primeras carreras del año (Catar, Argentina y EEUU), hasta que Márquez y Lorenzo estén al cien por cien, es al equipo Ducati, no solo porque acabó el 2018 con la mejor moto sino porque posee al doble subcampeón del mundo, Andrea Dovizioso, sino porque, además, se ha reforzado con Petrucci, un auténtico volcán en la pista, ahora con la ‘Desmosedici’ pata negra.

LOS JÓVENES DE SUZUKI

“Estamos donde estábamos”, señala ‘Dovi’, “es decir con las mejores armas y el espíritu, de nuevo, de plantar cara a los rivales y seguir aspirando al título, que es el sueño y la obligación de Ducati”. Dovizioso reconoce que el ambiente en el equipo, con la llegada de ‘Petrux’ es mucho mejor que cuando estaba Lorenzo, y solo espera que la reducción de los apéndices aerodinámicos no disminuyan la competitividad de su moto.

Por lo que hace referencia a los azules de Hamamatsu, sede de Suzuki, lo cierto es que no hay espíritu más joven ni jovial que el de Rins, con espumosa melena, y Mir, un ‘rookie’ que sabe que observarán todos. “Acabamos el 2018 con fantásticas sensaciones y muy buenos resultados, así que este año debemos pelear siempre por el podio”, se impone Rins. “Nadie espera grandes cosas de un debutante”, indicar Mir, “por es ahí donde un novato ha de demostrar que la gente se equivoca”.