Santiago Abad: "Motorland y Aragón se han consolidado en el mundo"

—10 años se cumplen este fin de semana. Quién iba a decirlo cuando Alcañiz entró en el Mundial porque Hungría no pudo...

—Las cosas no ocurren por casualidad. La apuesta del Gobierno de Aragón por crear este complejo fue de futuro, para activar la economía del Bajo Aragón y darle la oportunidad a Teruel de tener una instalación estandarte en nuestra comunidad de cara al mundo. Poco a poco esa apuesta va dando sus frutos. A nivel deportivo, se consolidan los Grandes Premios, el Mundial de Superbikes y un montón de pruebas que se están celebrando hacen que Motorland sea un referente en el motorsport. Además no deja de ser también una plataforma tecnológica y en esa parte se está apostando ahora.

—¿Qué sensaciones tiene para hoy, que es el día grande, el día de las carreras?

—Durante todo el año se trabaja para tener una gran organización del Gran Premio a todos los niveles, desde el interior con el circuito de velocidad a la parte deportiva, la homologación de la pista, modificaciones de la Federación Internacional de Motociclismo del año anterior, seguridad… Aparte está la organización de las zonas del público, parking, accesos, seguridad en el complejo y en la ciudad de Alcañiz o la experiencia con el cliente. Todo ese trabajo debe tener su fruto estos días, tiene que salir todo perfecto y es complicado. Pasan más de 100.000 personas el fin de semana. El tiempo no lo podemos controlar, pero la previsión ha mejorado y creemos que puede ser una jornada muy buena.

—A nivel deportivo también hay muchos alicientes.

—Esperamos que haya carreras espectaculares. Hay españoles entre los cinco primeros en todas las categorías, Márquez consigue unos resultados increíbles en su circuito talismán y Álex Rins está obteniendo muy buenos resultados y en Motorland, en su casa, va a dar el do de pecho.

—¿De qué se sienten más orgullosos tras estos diez años?

—Al inicio se construyó una instalación, en Alcañiz, en el Bajo Aragón, y hubo diferentes opiniones sobre por qué no se hacía al lado de una gran ciudad. Hay que activar la economía y la población en Teruel, que ha ido a menos en los últimos años. Se ha consolidado el nombre de Motorland y de Aragón en todo el mundo, hay un montón de actividad durante el año, se han desarrollado pruebas internacionales. Es un referente a nivel mundial y posiciona el nombre de Aragón. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo aquí. El termómetro de la opinión pública lo dice, que está contenta con la instalación y nos da esa solidez de levantar la cabeza, mirar al futuro y explotarlo, hacer que se desarrollen nuevas alternativas de negocio.

—¿Qué porcentaje de ocupación hay en Motorland durante el año?

—Hay más de 260 días de actividad en pista, más de 280 días de ocupación en trabajos de organización, programación, trabajos en pista y mantenimiento. Pasan más de 280.000 personas y 18.000 pilotos al año. Hay más de 20 eventos deportivos que se desarrollan en nuestra instalación, competiciones internacionales, nacionales y regionales, aunque también de todo tipo como la Invernal, el triatlón o el duatlón cros. Se trabaja para empresas, con proyectos de desarrollo, eventos, jornadas estratégicas… hay actividad deportiva e industrial. Motorland trabaja para atraer personas y que aporte el máximo valor a la comunidad.

—¿Cómo han encajado el anuncio de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, de que en el 2022 rotarán los circuitos de la península ibérica en MotoGP?

—El Mundial de MotoGP es, obviamente, un campeonato mundial. España es la primera potencia en el deporte del motociclismo a todos los niveles y la empresa organizadora es española. La buena salud del campeonato hace que sea atractivo para otros países y gobiernos y, lógicamente, hay que hacerlo extensivo al resto del mundo. Dorna tiene la inquietud y el interés de internacionalizar y promover su campeonato en todos los continentes. Los circuitos españoles tienen contrato hasta el 2021 y hay que renegociar el futuro de los grandes premios en España. Motorland ha demostrado que es capaz de organizar las carreras muy bien, por lo que está muy bien posicionado. Motorland quiere seguir apostando por ello porque el Gobierno de Aragón apuesta por ello. Dejemos que ocurran las cosas, que se acerque la finalización del contrato e intentar llegar a un consenso para que MotoGP siga viniendo a Aragón.

—Motorland, como tal, es deficitario, pero a cambio se genera un impacto económico para Aragón y la zona positivo.

—Motorland es una inversión del Gobierno de Aragón en territorio, población, industria, tecnología, desarrollo, aportación de ocio, cultura, deporte y tecnología para la provincia. Si cuando hacemos algo por Teruel, para potenciarlo y desarrollarlo, cuestionamos si esa inversión es un déficit no lo vemos como inversión, sino como gasto. Hay un 95% de ocupación en Zaragoza, 80% en Teruel, la comarca del Bajo Aragón, las colindantes están a tope de público y gastando en todos los servicios que se dan en la comunidad. Como mínimo, tiene un impacto entre 20 y 24 millones de euros en Aragón. Las personas que hablan de déficit no están interpretando lo que es la inversión y el esfuerzo por potenciar la provincia y atraer talento, gente y proyectos.