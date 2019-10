Zarco reaparece con Honda, pero niega aspirar a la moto de Lorenzo

Es un piloto muy, muy, importante. Un piloto muy, muy, bueno. Un piloto muy, muy, competitivo. Un piloto que ha sido, es, bicampeón del mundo de Moto2 (2013 y 2014), que no es poca cosa, es muchísimo. Es un piloto, de 29 años, que, tal y como ha reconocido hoy Marc Márquez (Honda), todo un octocampeón, merece una segunda oportunidad y estoy seguro de que la aprovechará. El francés Johann Zarco, que se comportó como un auténtico señor al rescindir su contrato con la poderosa KTM al no verse con coraje de seguir pilotando para la firma austriaca en MotoGP, vuelve mañana al Mundial con una moto tremendamente competitiva, cierto, no es la Honda RC213V pata negra, pero se le acerca muchísimo. Casi lo es.

UN GRAN PREMIO DE MADRUGADA

Zarco pilotará, en las tres últimas carreras de la temporada (Australia, Malasia y Valencia), la Honda que deja libre el japonés Takaaki Nakagami, operado del hombro derecho. Y lo hará con la sensación de que, de hacerlo bien, puede aspirar, aunque él hoy lo ha negado del todo, a la Honda oficial del team Repsol Honda que ahora pilota Jorge Lorenzo, cuyos pésimos resultados podrían impedirle seguir, la próxima temporada, aún con contrato, en el equipo campeón del mundo.

No pienso en el futuro, como tampoco pienso en el pasado, ha comentado Zarco en la conferencia de prensa del Gran Premio de Australia, que se celebra este fin de semana en el precioso trazado de Phillip Island (02.00 madrugada del domingo Moto3; 03.20, Moto2 y 05.00, MotoGP, DAZN). Puede verse en mi cara lo mucho que me apetece aprovechar esta oportunidad. Puede verse en mi sonrisa lo feliz que me siento. Solo diré que agradezco esta ocasión de volver y, sobre todo, de poder hacerlo con una gran moto. Es evidente que esta Honda merece que haga un esfuerzo tremendo y, por supuesto, he de acabar entre los diez primeros, que es lo que se merece esta moto.

LIMPIAR LA MENTE

Ese es, precisamente, el mismo comentario que ha hecho Márquez al respecto. Johann sabe que tendrá un fin de semana muy duro y no solo por hacerse con el mando de esta moto, no, sino por intentar conseguir un buen resulta, que, en su caso, sería entrar entre los 10 primeros. Estamos en una pista que es rápida, con vistas y que requiere narices, muchas narices, comentó el octocampeón del mundo.

Zarco, que ha corrido 187 grandes premios (50 en 125cc; 88 en Moto2 y 49 en MotoGP), asegura que su intención es limpiar mi cabeza de todo lo ocurrido y, sobre todo, disfrutar, aunque se que va a ser difícil en el inicio. Me he arriesgado mucho abandonando KTM, pero ahora quiero disfrutar de esta nueva oportunidad. Y, no, no, desde luego no pienso en nada más que disfrutar y hacerlo bien, no pienso, no, en que un buen resultado podría ayudarme a meterme en el equipo oficial de Honda ni hablar!

LA FALSA JUBILACIÓN DE LORENZO

Resulta que, a primera hora de la mañana, se formó un revuelo tremendo, tremendo, en todo el paddock de Phillip Island, debido al desliz protagonizado por uno de los responsables de prensa de un equipo puntero que, en un WhatsApp colectivo, sin querer, sin darse cuenta, envió un mensaje en el que comentó, según su información, que Lorenzo iba a anunciar, pocos minutos después, su retirada y jubilación. El protagonista del desliz se lo quería comentar a un amigo y, por error, se lo envió al WhatsApp colectivo que tiene todos los jefes de prensa del 'paddock'.

Muchos medios acudieron a la tradicional conferencia de prensa de Lorenzo de cada jueves de GP y se encontraron con un Lorenzo sereno, tranquilo, que, incluso, se extrañó de semejante audiencia y dijo que no tenía nada que decir y que no sabía quien había provocado ese revuelo. Decírmelo vosotros, comentó cuando, en efecto, todo el mundo acudió a comprobar si el ruido tenía justificación o no. Y no, no la tenía, Lorenzo sigue decidido a cumplir su segundo año de contrato con Honda y, por tanto, no tiene sentido pensar en un relevo, con Zarco o cualquier otro piloto de protagonista, ni en un despido. De momento.