Zarco seguirá en MotoGP con una Ducati del 2019

El equipo Reale Avintia Racing, propiedad del español Raúl Romero, ha anunciado hoy, finalmente, el fichaje del bicampeón del mundo de Moto2, expiloto de KTM MotoP y expiloto del equipo LCR Honda, el francés Johann Zarco, como compañero del español Tito Rabat en el próximo Campeonato del Mundo de MotoGP 2020.

El equipo satélite Ducati contará con la presencia de dos ingenieros de pista y dos electrónicos del departamento de competición de Ducati, que seguirán la actividad de los dos pilotos de la Demosedici GP19 durante toda la próxima temporada. Zarco ha firmado un acuerdo de un año directamente con Ducati y hará su primera aparición en pista la próxima temporada en los test invernales previstos en Sepang del 7 al 9 de febrero.

RECTIFICACIÓN A TIEMPO

Se da la circunstancia de que ya en los últimos test de Cheste (Valencia) y Jerez, una vez concluido el Mundial, de cara a la próxima campaña, Zarco negoció directamente con la firma italiana de Borgo Panigale, después de menospreciar al team español, diciendo que no lo consideraba uno de los equipos punteros del Mundial de MotoGP. Tratando de arreglar semejante ofensa (o complicándola aún más), Zarco acabó señalando que no he fichado por Avintia, he fichado por Ducati, que es quien me garantiza un buen material.

Durante los días posteriores a la finalización del campeonato, Zarco estuvo en la terna, junto al veterano británico Cal Crutchlow y el joven y flamante nuevo campeón de Moto2, el catalán Àlex Márquez, para convertirse en el nuevo compañero del octocampeón Marc Márquez en el equipo oficial Repsol Honda. Finalmente, los japoneses anunciaron el fichaje de Àlex y Zarco no tuvo más remedio que buscar refugio en el equipo 'satélite' de Ducati.

ROMERO, MUY FELIZ

Estoy realmente contento e ilusionado con la llegada de un gran piloto como Johann Zarco a nuestro equipo de la mano de Ducati, ha dicho Raúl Romero. Eso afianza todavía más el crecimiento del equipo después de ampliar el contrato con Ducati, dando un salto de calidad en lo que se refiere a material, convirtiéndonos en un equipo satélite. Todo este paquete permitirá reflejar en los circuitos el esfuerzo de la estructura en los últimos años. Esperamos ver asiduamente a Johann y Tito en el top ten y convertirnos en un equipo de referencia próximamente.

Zarco, por su parte, se ha limitado a expresar su felicidad por seguir vinculado al Mundial y, sobre todo, en la categoría de MotoGP. Estoy muy contento de anunciar oficialmente mi firma con Ducati para la temporada 2020 en la categoría MotoGP en el Reale Avintia Racing Team. Mi tobillo izquierdo se está recuperando bien, ahora puedo disfrutar de mi invierno descansando con mi familia y entrenando de nuevo muy pronto!