Los aragoneses comienzan a llenar la nevera para la Navidad: así están los precios de los productos estrella

La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso se nota en los mercados de Zaragoza. A pesar de que durante las primeras semanas de diciembre la gente se mostrara más reservada con respecto a las compras navideñas, esta semana las ventas han despegado. Los aragoneses han comenzado a llenar sus neveras para las copiosas comidas y cenas que se avecinan a pesar de que muchos todavía no saben con quién o cómo pasarán las fiestas. Los que más se adelanten, eso sí, ahorrarán unos euros.

“Este año parece que hay más alegría. Hay ganas de dejar atrás este año tan malo”, explica José Luis López, que regenta una pescadería en el Mercado Central. Los productos estrella, eso sí, siguen siendo los de siempre: el besugo y el rape, aunque sobre todo el primero. “El besugo es la estrella de la Navidad. Ahora lo tenemos a 49,90 euros el kilo y el rape a 22,90”, explica el pescatero, que asegura que estos precios son más o menos parecidos a los que tenían estos productos el año pasado. Si bien, el pescado podría subir todavía: “Están viniendo varios temporales y eso repercutirá en el precio”, decía López en la mañana del martes.

Por ello, mucha gente opta por comprar ya y congelar, como es el caso de una señora a la que López le estaba cortando unas rodajas de rape. “Este año he cambiado el menú y lo voy a comprar ya, que sino luego hay muchas aglomeraciones y me olvido de cosas”, aseguraba para después comentar por lo bajini que todo estaba “algo más caro”. “Estamos muy contentos porque la gente está respondiendo. Marzo y abril fueron unos meses horribles y necesitábamos esta alegría. Que le den morcilla al 2020”, reía López mientras limpiaba una merluza.

El marisco es, por supuesto, otro de los productos estrella. El congelado puede comprarse ya y aseguran las señoras que se acumulaban ante el puesto de José Luis que es una buena opción. El que lo prefiera fresco, eso sí, tendrá que rascarse el bolsillo. Puede que por ello, en el puesto de productos congelados Mare Sánchez del Mercado central había en la mañana del martes bastante gente. Aquí el precio del bogavante, por ejemplo, estaba a 19,90 euros la pieza, el buey de mar a 6,90, la cigala a 34,50 el medio kilo y la caja de langostinos a 8,90. Todo, eso sí, congelado. “Vengo comprar pulpo, aunque no sé si les queda. Por el momento veo que los precios son bastante parecidos a como estaban hasta ahora”, afirmaba una clienta, Maite Galindo mientras otro señor rehuía de contestar algunas preguntas después de llenar su carrito: “He comprado para Navidad, sí, pero me voy corriendo que se me descongela”.

En cuanto a la carne, los productos más buscados, según explicaba David Pueyo, de la carnicería Hermanos Pueyo, son el ternasco, el cordero lechal y los chuletones. El coste, contaba, también es similar al que tenían hace un año, aunque sí que ha subido algo en las últimas semanas. “Habrá una diferencia de tres o cuatro euros si lo comparas con principios de diciembre”, afirmaba. En su puesto, la paletilla de ternasco estaba a 14,90 euros el kilo y el lechal a 18,90. En los chuletones el rango de precios oscila entre los 12,90 y los 40 euros. “Tenemos nueve clases, hay para elegir dependiendo de lo que te puedas gastar”, comentaba el carnicero. “Está siendo un año difícil y la gente está comprando bastante. Lo hemos pasado mal pero en nuestro sector no nos podemos quejar”, zanjaba el carnicero, que tenía los mostradores repletos de gente pidiendo.

La venta para llevar se mantiene

El cardo es otro de los productos que no puede faltar en la mesa. Si se quiere comprar fresco, y no enlatado, hay que esperar, pero por el momento el rango de precios de esta verdura oscila entre 1,30 y 1,90 euros. “No varía mucho de precio porque ahora está de temporada. El peligro está en que hiele porque se estropea y si escasea es cuando suben los precios”, decía Julio Artigas, dueño de una frutería en esta misma lonja. En otro puesto, Delia Román explicaba también que las frutas más buscadas en Navidad son las naranjas y la piña. “La gente espera a última hora, sí”, aseguraba.

El jamón y los embutidos gourmet, así como los quesos y el paté, son otro de los manjares selectos que suelen adornar las mesas de los aragoneses durante estas fechas. Aquí, al tratarse de productos especiales, los precios se mantienen. “No suben de precio y existe un rango muy grande. Lo que pasa es que ahora, para Navidad, pues traemos patés y quesos más caros que la gente sí que está dispuesta a comprar ahora. En enero o febrero no se venderían”, contaba detrás de su mostrador Raquel de la Torre, de la charcutería Montori Barranco. El precio del jamón, aquí, oscila entre los 15,90 de un gran reserva “hasta lo que te quieras gastar”, reía la comerciante.

La empresa MiZesta es la encargada de llevar a domicilio los productos frescos del Mercado Central y según cuentan sus responsables por el momento no han notado un incremento de los pedidos por la Navidad. “Tenemos clientes muy fieles pero no más. Hay días que podemos mandar 30 pedidos y otros que llegamos a 70”, dice. Entre sus clientes habituales los jóvenes son mayoría, aunque hay de todo. “Muchas veces tenemos ofertas y no cobramos el porte, así que cada vez más gente, también mayor, nos pide”, dicen.