Azcón: "Hacer que el espíritu navideño esté en Zaragoza es hacer una ciudad mejor"

Es para descojonarse o no es para descojonarse con el alcalde maravillas. A mi se me han saltado las lágrimas cuando leo su palabras. 400.000 euros en bombillas resaltan el espítitu navideño y hacen una Zaragoza mejor y esta tarde a chupar primeros planos y hacerse fotos en donde sea. No puedo seguir, estoy muy emocionado, voy a seguir llorando.