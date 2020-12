Colas para entrar en el Mercado Central: las dudas sobre las restricciones favorecen las compras de última hora

Solo falta un día para la Nochebuena más atípica de los últimos años y, a tenor de cómo estaba esta mañana el Mercado Central, muchos no han decidido hasta última hora con quién o qué es lo que van a cenar y a comer en Navidad. “Como la gente no sabía qué iba a poder hacer muchos se han esperado hasta el último momento. Y como no se puede salir casi y no van a ir a restaurantes, pues la gente está comprando más caprichicos”, explicaba detrás de su mostrador Pedro Huerta, de Pescados y Mariscos Huerta.

Este año, contaba este detallista, las ventas de marisco se han disparado. “Calculo que estamos vendiendo hasta un 40% más”, decía. Al estar menos en casa los clientes están comprando productos de más calidad. En su pescadería la gente se acumulaba pidiendo la vez. Los centollos y los bogavantes volaban. “Hoy sí que ha pegado una subida importante”, aseguraba además. El besugo, uno de los productos estrella, estaba ya a 100 euros el kilo, la merluza de anzuelo a 18,90, el bogavante a 58 euros el kilo y las cigalas a más de 100. “El rape se ha mantenido más estable. Lo tenemos ahora a 32,80”, le decía Huerta a una clienta. “Cigalas ponme las de 110 que con esas vamos servidos”, se escuchaba en el otro lado del mostrador.

“Hemos venido ahora porque el centollo, si lo quieres fresco, hay que comprarlo a última hora”, afirmaba una mujer en la fila. En otra pescadería la imagen se repetía. “Llevamos un ritmo frenético. No paramos un segundo”, aseguraba José Luis López mientras escogía una merluza para una compradora. En su puesto había hasta nueve personas atendiendo y los precios y los precios eran algo más moderados. El besugo estaba a casi 70 euros el kilo la pieza de dos kilos. “Hay mucha más gente que el año pasado para estas fechas. Se están llevando cosas de mucho morrete. Hay ganas de cerrar el año y cerrarlo bien”, afirmaba el pescadero. A las puertas del Mercado Central, justo en frente de su mostrador, había fila para entrar cuando apenas pasaban unos minutos de las 11 de la mañana.

En comparación, las pescaderías estaban esta mañana mucho más llenas que el resto de puestos, aunque la carne sigue siendo la protagonista de muchos menús navideños. El lechal nacional, en la carnicería Antonio, estaba a 19,90 euros el kilo. “Los precios están más o menos parecidos al año pasado, pero en las últimas semanas sí que ha subido progresivamente”, comentaba el dueño del puesto, Antonio Langüeyo. “Un eurico una semana, otro eurico otra, pero están parecidos al año pasado, sí”, corroboraba una clienta, llamada Teresa Herrer.

"Cenaremos solo dos. Va a ser aburrido, pero prefiero el aburrimiento a que pase algo"

“Este año cenaremos solo mi hermana yo y mi perrica. He comprado cabrito ya para Navidad también y haremos eso y cardo. No suelo esperar a última hora pero este año ha sido casualidad”, explicaba la mujer. A su lado, otra señora le reprochaba que se hubiera llevado el último cabrito. “Que suerte tienes, ya no queda más. Y mi hija quería venir mañana por la mañana”, decía. “Va a ser un año muy aburrido, sin juntarnos con nadie, pero prefiero el aburrimiento a que nos pase algo”, añadía la primera mujer. Entre los productos más vendidos en este establecimiento estaban, además del cabrito, el rabo de ternera o el ternasco.

En La tienda de Idoya, que vende frutos secos y especias entre otros productos, se habían preparado para evitar aglomeraciones. “Todo lo que es producto navideño lo hemos embolsado y preparado para que sea más fácil. Vienen lo cogen y listo. Además, aceptamos pedidos por WhatsApp y así nos podemos organizar y evitar aglomeraciones y filas”, explicaba la dueña del mostrador, Idoya Gadea. Los precios, en su caso, se han mantenido igual durante todo el año. “Son las mismas etiquetas que puse en febrero”, aseguraba. La nuez, uno de los frutos más navideños, estaba a menos de 7 euros el kilo.

“Este año está viniendo más gente. Antes, a lo mejor, venían los abuelos o los padres y compraban para toda la familia, pero como este año muchos no se van a juntar, pues todos tienen que venir a comprar. Y como tampoco se puede viajar, pues la gente consume producto de Zaragoza”, explicaba la tendera mientras atendía a sus clientas.

El cardo, una de las verduras estrella durante estas fechas, se ha mantenido de precio con respecto a la semana pasada. El kilo rondaba los 1,60 euros. “Ahora vienen a por las cosas frescas. Los limones, piña, las naranjas… pero poquita cosa. El tema de los aforos se nota y estamos vendiendo menos que el año pasado”, relataba Delia Román, del puesto Frutas y Verduras Luis y Toñi.

Balance del 2020

El Mercado Central reabrió sus puertas en febrero después de dos años en obras y, dependiendo quién responda, el balance de este primer año marcado por la pandemia es diferente. Román, la frutera, aseguraba que su deseo para el año que viene sea mejor que este 2020 que se va, mientras que en Pescados y Mariscos Huerta comentaban que su facturación este año ha crecido entre un 50 y un 60%. “Con el confinamiento teníamos muchos pedidos para llevar. Hemos trabajado más que antes”, decía Pedro Huerta rodeado de gambones y bueyes de mar.

Por su parte, otro pescadero, José Luis López, decía que ya hay ganas de dejar “este año atrás”. “Arrancamos con muchas ganas pero en los meses de confinamiento no bajaba nadie. Este mercado no vive de los vecinos del barrio, sino de los clientes de toda Zaragoza y de gente de los pueblos. Y como no te podías desplazar más de un kilómetro…Fue difícil”, explicaba. Eso sí, con la reforma, han ganado nuevos clientes. “El mercado está muy bonito y merece la pena venir”.

Antonio Langüeyo, finalmente, se mostraba aliviado por haber pasado el año del covid en la nueva infraestructura. “Nos llega a pillar dentro de la cueva esa que nos metieron -decía refiriéndose al mercado provisional- y no hubiéramos aguantado igual. Este año no es comparable con los anteriores. Hemos aguantado que es bastante”, zanjaba.