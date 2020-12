Diez libros infantiles para regalar igualdad en Navidad

"Cada vez hay más literatura infantil que respeta las reglas del juego de la igualdad", celebra desde el número 27 de la calle del Pez Marina Sanmartín, una de las libreras de Cervantes y Compañía, que recomienda diez libros infantiles para regalar igualdad durante estas Navidades. Aunque, reconoce y aplaude, ya existen más de diez títulos.

Como librera, cuenta, conoce y apuesta por libros que incorporen la igualdad como elemento fundamental. La importancia de que las historias que leen los más pequeños de la casa se construyan sobre este eje radica en que, explica Sanmartín, "la literatura construye el mundo y la infancia es una etapa fundamental de la construcción del individuo, ya que lo que se asimilan en esta etapa marcará su vida adulta".

La buena noticia, según ha compartido con Efeminista, es que últimamente cada vez más clientes se interesan por estos contenidos y los niños y niñas, muchas veces, "lo dan por sentado".

En este sentido, y acostumbrada a hacer recomendaciones en la librería, Sanmartín da diez ideas de libros muy cuidados en los que tanto la escritura como la ilustración "pretender transmitir ese mensaje de igualdad de género e igualdad ante la diferencia", y son:

Colección Pequeña & Grande

Esta colección pionera de biografías ilustradas acerca a grandes figuras de la historia del mundo de la ciencia, el arte, la música, la literatura o el activismo. En ella se pueden encontrar volúmenes dedicados a la arquitecta Zaha Hadid; la luchadora contra la segregación racial Rosa Parks; la diseñadora de moda Vivienne Westwood; la autora de "Frankenstein", Mery Shelley; la escritora sueca y creadora de Pippi Calzaslargas, Astrid Lindgren; la icónica maestra Maria Montessori; la bailaora más universal del flamenco conocida como "La Capitana", Carmen Amaya; o la líder abolicionista nacida en la esclavitud que logró huir a los «estados libres» del norte de Estados Unidos, Harriet Tubman.

Esta colección de Alba Editorial, que ya ha sido traducida a treinta idiomas, huye de personajes tópicos y saca a la luz a mujeres silenciadas en la historia. Además, la editorial ha sacado una línea de biografias en cartón, "Mi primer Pequeña&Grande", dedicada a bebés y niños a partir de un año.

Monstruo Rosa

Un clásico que sigue siendo uno de los favoritos para estas fechas pese a haber sido publicado hace siete años, en concreto, en 2013 tras ganar el Premio Apila Primera Impresión. "Monstruo Rosa", el primer libro de la autora e ilustradora infantil Olga de Dios, trata de una historia sobre el valor de la diversidad y el respeto a la diferente. Un grito de libertad que se puede leer a partir de 3 años y que ya ha llegado a quince países.

Leotolda

También a partir de 3 años es el libro ilustrado "Leotolda", un viaje basado en la amistad en el que Olga de Dios hace uso de los tres colores primarios -cian magenta, y amarillo- para crear todo el universo de los protagonistas. Siguiendo la línea de la creadora, los personajes que aparecen no tienen una referencia clara en cuanto a origen ni género, son monstruos o animales de colores.

Este clásico, publicado por Apila, va más allá de lo que es un cuento infantil, pues supone toda una invitación a imaginar y a crear. Además, en noviembre de 2016 se convirtió en una exposición viva de la mano del equipo de Swinton Gallery.

Daniela Pirata

El álbum ilustrado "Daniela Pirata", escrito por Susanna Isern e ilustrado por Gomez, acompaña a Daniela en su empeño por convertirse en una de las marineras del barco pirata Caimán Negro, con una tripulación formada exclusivamente por hombres. En esta aventura, editada por Nube Ocho, la joven tendrá que enfrentarse al machismo del capitán que no quiere chicas en su barco y contará con el apoyo de una tripulación, que lejos de seguir siendo cómplice del patriarcado, decide encararlo junto a ella.

El éxito de las aventuras de la joven pirata ha llevado a la publicación de "Daniela y las chicas pirata".

Familia a la fuga

La recomendación de narrativa juvenil por excelencia es la serie literaria "Familia a la fuga", de Ana Campoy. Un libro para mayores de 10 años que mezcla aventura y humor a la vez que deja atrás los estereotipos de género que han impregnado gran parte de la literatura. "Familia a la fuga", de Santillana Loquele, presenta a una familia con un gran secreto que se ve obligada a huir de una malvada organización, para no ser descubiertos trabajan en igualdad sin caer en los tópicos machistas de tener que defender a las mujeres o dejarlas en segundo plano..

Cuentos para soñar un mundo mejor

Otro de los libros que se esta vendiendo mucho esta temporada es "Cuentos para soñar un mundo mejor", de la abogada, jueza y ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El volumen, editado por B de Blok e ilustrado por Manuela Lopez, es una recopilación de cuentos para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad, el ecologismo, los derechos humanos o la educación, entre otros valores. Se trata del proyecto de Carmena para poder leerles a sus nietos las historias que a ella le gustaría contar y que sirvan de ejemplo sobre un mundo por el que luchar.

Mariquita

En "Mariquita", el malagueño Juan Naranjo, conocido como Juanitolibritos, se abre en canal y presenta una historia autobiográfica sobre la homofobia: la que sufrió él en la España de los 90 por ser homosexual.

"Mariquita", publicado por Roca editorial, acompaña al protagonista a través de tres etapas vitales: los años del colegio, los del instituto y los de la universidad, para servir de espejo de la sociedad de aquella época, aunque eso sí, con un toque de humor. Una obra que es todo un alegato a favor de la inclusión, la libertad y la visibilidad LGTBI.

Edu se viste de princesa

Lo que más le gusta en el mundo a Edu es disfrazarse de princesa, pero cuando se lo cuenta a sus amigos le dicen que eso "solo lo hacen las niñas". Así, en "Edu se vista de princesa", de Nuria Díez y Patricia Moreno, el pequeño de cuatro años tendrá que descubrir, gracias a su familia, que no hay cosas de chicos o de chicas y que puede vestirse de princesa si le gusta. El libro, editado por Bellaterra, pretende romper con los estereotipos de género y abrir camino a nuevas masculinidades.

Bebé antirracista

Este álbum ilustrado a partir de 3 años sigue los pasos de un bebé para combatir el racismo desde edades tempranas. "Bebé antirracista" está escrito por el profesor de historia, autor del New York Times, activista y director fundador del Centro de Investigación Antirracista de la Universidad de Boston, Ibram X. Kendi, con dibujos de Ashley Lukashevsk.

En sus páginas, el libro, editado por astronave, presenta, a modo de decálogo, nueve escalones necesarios para construir un mundo más equitativo e incorporar la mirada crítica antirracista desde pequeños.

Migrantes

Convencida de la necesidad de hablar con los niños y niñas sobre la migración y el sufrimiento que provoca, la ilustradora Issa Watanabe traslada, a través de dibujos, la realidad de las migraciones en este álbum ilustrado para mayores de 6 años.

En "Migrantes", publicado en diez lenguas y ganador de varios premios literarios, un grupo de animales tiene que dejar atrás el bosque donde habitaban porque carece hojas y comenzar una gran migración a medio camino entre la muerte y la esperanza. El objetivo del libro es provocar una reflexión y promover la empatía y la solidaridad desde la infancia.

Madres del mundo

Por último, "Madres del mundo", de Everest, cierra la lista de recomendaciones. En este libro ilustrado, Violeta Monreal Díaz hace un singular homenaje a todas las madres del mundo: a las solas, las acompañadas, las que se preocupan, las que dudan, las que querían ser madres y las que no, pero, sobre todo, a las madres que quieren educar en igualdad y que se preguntan cómo hacerlo.

Así Monreal comparte una serie de propuestas para que la igualdad sea una máxima a la hora de educar y lo hace desde la voz de las propias madres.