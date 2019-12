De fila en fila por Santa Claus

Es indiscutible. La Navidad está triunfando en la plaza del Pilar. Da igual la atracción que uno elija para lanzarse a la aventura, que hay que hacer fila. Andar por la calle Alfonso para contemplar las luces navideñas no es nada relajado porque uno casi tiene que darse de codazos para ganar espacio y poder alzar sus brazos al aire con la intención de hacer una foto para después colgarla en las redes sociales.

Quién sabe el motivo, quizá ha sido la llegada de Papá Noel a la plaza o quizá sea el manto de luces leds que cubre los 470 metros de la calle Alfonso, pero este puente el centro está abarrotado de gente, lo que despierta una gran sonrisa entre los comerciantes que van a hacer «el agosto» en plena campaña del frío. Solo hace falta fijarse en la fila que hay para comprar un décimo de lotería en la administración El Pilar, donde no paran de vender décimos.

El viernes por la tarde pocos fueron los que no se acercaron hasta esta céntrica vía para contemplar como lucía la bandera de España, una decisión del alcalde, Jorge Azcón, que sin duda ha tenido un gran éxito.

Desde el Gobierno municipal han querido darle un aire más navideño a la plaza y parece que está gustando. Si no, que se lo pregunten a Santa Claus, que no para recibir la visita de los más pequeños, anonadados con su presencia, y confiados en que escuche e interiorice sus peticiones. No solo Santa Claus triunfa, porque pretender acceder al belén más grande de España es un acto de valentía.

Las filas son interminables, y más cuando el frío aprieta. Con 1.200 cuadrados y las mismas figuras y recorrido que en los últimos años, vuelve a ser el más demandado.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Las dimensiones de la plaza del Pilar permiten satisfacer a todos los públicos. La pista de patinaje es un bueno lugar para visitar y pasar el rato. Además, uno no tiene la necesidad de lanzarse sobre el hielo porque es un gran escaparate de aprendices y de tozolones.

Después de una buena caída uno puede elegir algo más relajado, como montar en un tren rodeado de nieve. Aunque si lo que se busca es más acción siempre quedarán los roscos, donde los gritos se mezclan con las sonrisas en pleno descenso.

Entre tanta diversión los hay que prefieren ojear lo que se vende en las casetas artesanales, que con tanta afluencia tienen también «el agosto» garantizado. También hay en el paseo Independencia, por si alguno se queda con ganas de más compras navideñas.