El Justicia traslada al Gobierno de Aragón unas consideraciones sobre el concepto 'familia' de cara a la normativa de covid y movilidad

El Justicia de Aragón ha recibido en los dos últimos días decenas de escritos de ciudadanos en los que plantean sus circunstancias personales respecto a las declaraciones efectuadas en prensa por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, informando de que el término 'allegados' iba a quedar excluido de la normativa aragonesa de cara a los desplazamientos autorizados para las celebraciones navideñas, los cuales se autorizarían únicamente a 'familias'.

Analizadas las citadas quejas ciudadanas, "coinciden en mostrar su disconformidad con dicha medida, al quedar previsiblemente fuera de los posibles traslados que se autorizarán los relativos al ámbito de aquellas relaciones que no se encuentren formalizadas desde un punto de vista jurídico", explican desde la institución. "Estatutaria y legalmente, el Justicia de Aragón tiene como misión la defensa de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés".

Por ello, desde el Justicia se ha dado traslado hoy de "una serie de consideraciones que adjuntamos respecto al termino 'familia'" para ser tenidas en cuenta en la normativa que en prevención de covid se realice en los próximos días con motivo de la Navidad.

El Justicia ha aprovechado para hacer un llamamiento a todos los aragoneses para que extremen las precauciones durante estos días tan señalados, "pues solo desde la prudencia y el sentido común, lograremos que a la vuelta no sea necesario endurecer las medidas, ni lamentar la pérdida de nuestros seres queridos".

Las consideraciones jurídicas

El 14 de diciembre la consejera de Sanidad anunció que el Gobierno de Aragón iba a excluir el término 'allegados' al entender que “es una cuestión semántica” que “puede incluir absolutamente todo”. El Ejecutivo autonómico baraja permitir únicamente el traslado de personas entre comunidades cuando la persona a visitar se encuentre dentro del concepto 'familia'. Aquí surgen las principales dudas del Justicia.

"El problema que se plantea esta Institución es la falta de regulación del concepto de “familia” en nuestro ordenamiento jurídico" en los distintos ámbitos. "En el caso del Código Civil no consta definición alguna del concepto de 'familia', más allá de determinaciones genéricas relacionadas en algunos casos con el matrimonio, o al acogimiento familiar o familia extensa en otros. Tampoco nuestro Código del Derecho Foral de Aragón recoge una definición legal de lo que debe entenderse por familia, sino que lo relaciona con el matrimonio y las obligaciones y deberes que del mismo surgen". La normativa civilista utiliza conceptos como 'parentesco', 'filiación', etcétera. "Cabe indicar que nuestro Código de Derecho Foral sí que utiliza el término allegado, sin llegar a definirlo, en diversos artículos".

En lo que respecta al derecho administrativo tampoco le consta a la institución una definición del concepto, sirviendo a modo de ejemplo el recogido como causas de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones, "que lo delimita en aquellas que tengan un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo".

En cuanto al derecho tributario, según el Justicia, el núcleo familiar que la ley delimita, para otorgarle un tratamiento específico en el IRPF, se denomina 'unidad familiar'. Esta configura el conjunto de individuos unidos por vínculos de parentesco. Dicha unidad familiar la componen los cónyuges no separados legalmente; y además, en el caso de que los haya, por los hijos menores de 18 años, salvo aquellos hijos menores que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos. Además, se incluyen los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada (autoridad familiar en el caso de Aragón).

El derecho penal tampoco recoge una mención concreta al concepto de familia, "sino que hace referencia a la circunstancia mixta de parentesco, definiéndola como el cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente".

En el Diccionario de la Real Academia Española se define la familia, en lo que interesa a este expediente, en varias acepciones: grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas; conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje; hijos o descendencia; conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia; grupo de personas relacionadas por amistad o trato.

"Tal como se ha expuesto de forma meramente ejemplificativa, no parece constar, salvo error por esta institución, una definición del concepto de 'familia' por el que los ciudadanos puedan determinar las personas con las que se van a poder reunir en fechas próximas, creando una situación de inseguridad que los operadores jurídicos deben tratar de evitar", explica el documento del Justicia.

"Debemos partir de que el concepto de familia ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde la formada por aquellas personas con las que se mantenían lazos de sangre en un tronco común; posteriormente el concepto amplio de familia; y de forma destacada por el legislador aragonés, con base en el principio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que tradicionalmente ha constituido la esencia y base del Derecho civil aragonés, se pasó a reconocer a las parejas estables no casadas, suponiendo una ruptura con el sistema clásico de familia surgido del matrimonio --civil o canónico-- para dar cabida a la relación de afectividad análoga a la conyugal como generadora de derechos", explica en sus consideraciones.

Hoy en día está socialmente admitida la existencia de diversos modelos de familia, dándose situaciones de hecho de muy diversa índole, las cuales "el derecho no ha sido capaz, y quizás no lo sea nunca, de regular, dado que incluso criterios que pudieran considerarse básicos en otro tiempo, como es la convivencia en un mismo domicilio, cabe que no se den en los nuevos tipos de familia.

El Justicia comparte la opinión del ejecutivo de que posiblemente el concepto 'allegado' puede resultar demasiado extenso e indefinido, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, el cual, dada la situación actual, puede tener razón de ser en su no utilización. No obstante, se entiende que el concepto de 'familia' "puede llegar a ser más amplio, e incluso de difícil determinación, de aquel, no siendo únicamente aplicable como queda dicho a las situaciones creadas por lazos de parentesco o matrimonio".

Como corolario, sugiere que se proceda a determinar el concepto de 'familia' en la normativa que se redacte en referencia a los desplazamientos previstos para las fechas anteriormente citadas, o se sustituya por otros conceptos con regulación positiva, "teniendo especial consideración con aquellas relaciones, que, aun no estando formalizadas, suponen una realidad para las partes y su entorno, pudiéndose llegar a integrarse las referidas nuevas modalidades del tradicional concepto de “familia” desde el punto de vista jurídico".

"Nos consta, y así incluso se ha manifestado en alguna de las quejas presentadas por los ciudadanos, que algunas comunidades han establecido el sistema de declaración responsable para permitir los desplazamientos". A juicio de esta institución, "puede ser una herramienta que facilite la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero no se puede olvidar, que es un instrumento fácilmente distorsionable". Por ello, debe ir acompañado de medios de prueba que justifiquen su contenido como puedan ser antiguos y nuevos empadronamientos, recibos del hogar, contratos de alquiler, fotografías con metadatos e incluso publicaciones en redes sociales que puedan justificar esa relación de “familia” de carácter estable de cara a los agentes de la autoridad.

La mejora de los datos estadísticos no puede suponer una relajación por parte de los ciudadanos en las medidas a tomar durante estas fiestas, recalca el Justicia, "pues ya hemos asumido con preocupante naturalidad que a la vuelta de las mismas las cifras van a aumentar, lo que supone banalizar la pérdida de seres queridos". Por ello, "quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los aragoneses para que extremen las precauciones durante estos días tan señalados, pues solo desde la prudencia y el sentido común, lograremos que a la vuelta no sea necesario endurecer las medidas, ni lamentar la pérdida de nuestros seres queridos".