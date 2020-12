De la magia de Kayto a la música de b vocal y los títeres para niños

Llegan estas Navidades inciertas y más extrañas que nunca y es un buen momento para rehacer los planes y dado que lo más habitual es que no se haya podido viajar fuera de Zaragoza, aquí desgranamos la oferta cultural, sobre todo para niños y familias, de la que se puede disfrutar estos días en los descansos de las comidas y cenas preceptivas.

TEATRO

La mayoría de los teatros de la ciudad se vuelcan con un público más familiar o para niños. Así, el Teatro Principal acoge mañana jueves la última representación de Annie, el musical, recomendado para todos los públicos, a partir de las 12.00 horas. Annie, es una pequeña huérfana de once años, generosa, valiente y optimista, que vive en el orfanato deprimente, en el que está obligada a convivir con los abusos rutinarios de la supervisora Sra. Hannigan, una mujer fría, sarcástica y malvada. Annie, trata de sobrevivir a duras penas alimentando la esperando de que sus padres, un día, acudirán al orfanato a llevársela. Un espectáculos musical con altas dosis de espectacularidad.

Por su parte, Teatro Arbolé prosigue con su festival Una Navidad de cuento. Hoy también a las 12.00 horas habrá una representación de Los tres cerditos (obra que Arbolé también ha colgado para que se pueda ver gratuitamente hasta el día 27) mientras que el sábado y el domingo (a las 12.00 y a las 18.00 horas) se pondrá en escena Cinco lobitos. Un espectáculo creado para que los niños disfruten con las aventuras de los pobres lobitos que habitan en los cuentos clásicos, acompañados de los personajes de siempre. Cinco lobitos, una canción conocida por todos, sirve para dar nombre a estas cinco historias.

Otro de los grandes nombres del teatro en estas fechas son los Titiriteros de Binéfar. La compañía oscense estará en el Teatro del Mercado el sábado (18.00 horas) y el domingo (12.00 horas) con uno de los espectáculos que más éxitos le ha dado, Cómicos de la legua. El mismo domingo, a las 18.00 horas, también actuarán en el Centro Cívico Delicias donde se podrá ver su obra Maricastaña. Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar lejano en el que nacen los cuentos. Miran al público a los ojos y entonces acuden los cuentos como bandadas de pájaros a comer. Tañen músicas populares, recitan fábulas, inventan disparates.

MAGIA

A pesar de todas las dificultades y restricciones por la pandemia, El sótano mágico sigue abierto y en Navidad abre su escenario para un público más infantil. Así, Kayto, que estará desde mañana hasta el domingo en un total de siete funciones, representará su espectáculo infantil. Mago y Clown perteneciente a la tercera generación de una familia dedicada al circo. Aprendió en la misma pista circense con los mejores artistas. Estudió música, especializándose en piano y saxofón. Durante mas de veinte años de profesional ha actuado en muchos de los mejores circos y teatros de toda Europa. Entre otros, es premio de la Warner Bros en magia infantil y es un maestro en magia divertida para bebés.

CONCIERTOS

También hay un hueco en este largo periodo vacacional para los conciertos. El más destacado, como no podía ser de otra manera, es el que protagonizará el quinteto zaragozano b vocal en el Teatro Principal tanto el sábado como el domingo. Lo hará con un programa titulado Navidad a voces. Música atemporal que se mezcla con escenas llenas de humor y complicidad con el espectador, y en el que además de los mejores temas navideños de la historia, desfilan por el escenario las más envolventes composiciones musicales de todos los tiempos: los grandes musicales de Broadway, las bandas sonoras de las películas más imborrables, los éxitos musicales que han emocionado a la humanidad, generación tras generación…

Además, orientado hacia un público infantil, CaixaForum vivirá desde el sábado hasta el miércoles los conciertos titulados One, two, free... folk. Menos el sábado que será a las 17.30 horas el resto de días las actuaciones comenzarán a las 12.00 horas.