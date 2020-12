Una asociación de camioneros lleva la suerte a Alcañiz y comarca

Alcañiz ha repartido un quinto premio, el correspondiente al 49.760, que ha salido de la administración de lotería de José Manuel. "Hemos vendido todas las series, 172 en total", ha explicado, lo que supone más de 10 millones de euros repartidos en la zona.

La suerte la han repartido entre otros la Asociación San Cristóbal del municipio turolense, que cuenta con unos 100 socios (la mayoría transportistas) que ha repartido sobre todo décimos, pero también alguna participación. Su presidenta, Montse Ibáñez estaba estupefacta al hablar con este diario. "Casi que me acabo de enterar porque estoy trabajando", apuntó. Todos los décimos se han repartido en el municipio, según apuntó esta mujer, propietaria de una papelería y de una empresa de transportes, que estaba aturdida porque "no para de llamar gente". Ella también llevaba dos décimos con los que espera tener unos "buenos Reyes", apuntó Ibáñez.

La secretaria de la asociación, María José Tomás también se mostraba exhultante. "Hemos comprado hasta 5.000 euros en lotería, pero eso no sé cuanto es en premios", explicaba todavía aturdida. Pese a todo seguía trabajando, algo que iba a hacer hasta las 8 de la tarde, afirmó. María José recuerda que la asociación siempre ha jugado al mismo número, pero "no sé por qué, pero me alegro", aseguraba entre risas.

Ella tiene claro que hará con el dinero: se comprará una moto que ya estaba mirando. "Soy motera y tenía algo mirado pero voy a mirar más con un presupuesto algo mayor", afirmó esta trabajadora pluriempleada.

"Llevo una participación, pero no sé cuánto me ha tocado", ha dicho un hostelero que compró el número a la asociación de transportistas San Cristóbal, de Alcañiz, que la ha llevado a otras localidades de la zona.

"Estoy muy nervioso y muy contento", ha reconocido José Manuel, que asegura que reservó un décimo del número premiado "para los trabajadores". "Ha ido a parar a muchos sitios, a Torrecilla de Alcañiz, a Luco de Bordón...", ha añadido.

En el 2007, la misma administración repartió un pellizco del Gordo y en el 2016 también vendió otro premio importante.

Muchas de las participaciones han salido de la papelería Papel y Tijera, cuya propietaria es la responsable de la asociación de transportistas.