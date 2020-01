Opciones veganas para que nadie se prive de este manjar

Ser vegano en Zaragoza y querer disfrutar del típico roscón de Reyes es posible gracias a todas aquellas pastelerías que se adaptan a los nuevos gustos de las personas. Toque de Canela lleva desde el año 2014 especializada en repostería vegana. Sus responsables, Sandra Ibáñez y David Gómez, han sacado una opción «100% vegana del postre por excelencia pero en general, de todos los postres tradicionales» debido a que «la cultura vegana se está implantando cada año un poco más». Gómez explica que antes no era «tan conocida y ahora en las familias siempre hay alguien que es vegano» y que no se quiere privar de este dulce. Según comenta, «es la oportunidad de poder seguir con la tradición y tomar postre».

Toque de Canela lleva varios días vendiendo roscones y, a pesar de ofrecer ambas opciones, una vegana y la otra no, la primera de ellas supera en ventas a la segunda. Sus clientes de siempre siguen yendo durante estos días pero además, cuenta con varias personas que van expresamente a por un roscón que no contenga ningún ingrediente de origen animal.

La diferencia «no es lo que lleva, sino lo que no lleva», explica Gómez, que cuenta que al ser vegano no puede llevar ni huevo ni leche, ingredientes imprescindibles en los roscones tradicionales que llevan nata y huevo en la masa. «A pesar de que no llevan esos dos ingredientes intentamos asemejarlo lo máximo posible» gracias a bebida vegetal y levadura fresca, entre otros. Tanto Gómez como Ibáñez son los encargados de cambiar todos los productos y conseguir que con todos naturales salgan unos roscones que provoquen filas en su pastelería y seguir evolucionando poco a poco en su negocio. «Estamos muy contentos y nos está yendo de maravilla», explican.

Además, aseguran que la gente prueba los roscones y les siguen encargando más para que estén listos este lunes.

Además, desde Toque de Canela se preocupan por otro tipo de necesidades y gustos y es por eso por lo que tienen una gran cantidad de rellenos para poder añadir a los roscones así como diferentes masas en sus variados dulces teniendo en cuenta las alergias e intolerancias que pueden padecer las personas.