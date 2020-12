Profesionales de guardia, una Nochevieja distinta

«Ojalá sea una buena guardia y pueda tomarme las uvas»

EVA LACORT, Médica en Más de las Matas (Teruel)

La de hoy será su cuarta Nochevieja de guardia y esta vez la pasará en el centro de salud de la localidad de Mas de Las Matas, en Teruel. Eva Lacort, médica de Atención Primaria, no cree que tenga que ser la noche más triste de un año «para olvidar», sino un punto de inflexión «para empezar el 2021 con un poco de luz», cuenta. A sus 31 años confiesa que le encanta su trabajo, pero la pandemia la ha llevado a situaciones que no hubiera imaginado. «He tenido muchos altibajos, miedo a lo desconocido porque no sabía a lo que me iba a enfrentar y eso me llevó a no dormir por las noches sobre todo en los primeros meses. Sentía que no estaba preparada para esto, era una angustia constante y hubo días muy malos en los que no quería ir a trabajar», asegura.

Le marcó «muchísimo» la solidaridad de la gente en la primera ola y le abrumó la «sobreinformación» acerca del coronavirus. «Me prohibí ver las noticias y tanta desgracia. Ha sido un año muy triste, pero nunca quise tirar la toalla», asegura.

Ahora, nueve meses después, Lacort ve la situación con más perspectiva tras «el avance tremendo» de disponer ya de una vacuna. «Me resulta increíble que ya esté aquí», dice esta médica, que hoy cenará junto a la enfermera que le acompañará en la guardia. «Espero que la gente sea responsable, ojalá tengamos una buena guardia y nos podamos tomar las uvas», señala.

«Esperamos que el toque de queda nos de una tregua»

CARLOS COLL, Bombero de Zaragoza

A Carlos Coll le tocó trabajar en Navidad y le va a tocar hacerlo esta noche. Despedirá al 2020 y recibirá al 2021 de guardia en el cuartel de Bomberos de Zaragoza, donde se comerá las uvas. «En Nochebuena tuvimos más salidas de las que esperábamos, aunque creemos que esta noche será más tranquila que otras porque los bares están cerrados y con el toque de queda la gente se tendrá que ir antes a casa», comenta.

Este año ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad a golpe de manual y en cuestión de horas. Cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus la organización y la forma de trabajar cambió radicalmente. «Ahora tenemos que desinfectar todo el equipo y los camiones antes y después de nuestro turno y no podemos juntarnos con los compañeros que no forman parte de nuestro grupo. Tenemos que esperar en la calle a que salgan para poder acceder al cuartel», explica.

El motivo de sus salidas también ha cambiado. «Se nota que ahora pasamos mucho más tiempo en casa», añade. Así que tienen más avisos por fugas de agua, sartenes olvidadas en el fuego, llaves que se olvidan en el interior de casa o caídas. La atención a las personas mayores también ha sido una de sus prioridades, sobres todo las que viven solas.

Para el 2021 solo pide una cosa: «que esta pesadilla se acabe y podamos recuperar nuestras rutinas».

«Este año los mayores no tomarán las uvas en casa»

MIGUEL BLASCO, Médico en la residencia de mayora de la Casa de Amparo

«Vamos a trabajar con el miedo de ser portadores del virus y que se extienda en la residencia», admite el médico de la Casa de Amparo, Miguel Blasco. Este centro de mayores del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido uno de los pocos en los que no se ha registrado un brote de coronavirus.

«Por las mañanas lo primero que hacemos es tomarle la temperatura a todos y el nivel de oxígeno para decidir si hay que adoptar medidas de aislamiento, aunque solo sean preventivas», explica. Pero aunque el resultado sea bueno y no haya riesgo de contagios, se ha suspendido el cotillón de Nochevieja que celebran todos los 31 de diciembre al mediodía. «Hacemos una fiesta matutina porque a la hora de las campanadas la mayoría están durmiendo, pero hemos tenido que suspender todas las actividades. Para los mayores esto está siendo muy duro porque no reciben las visitas de sus familiares ni los abrazos de sus nietos. Los trabajadores nos hemos convertido en sus familiares más cercanos y directos», lamenta. Tampoco podrán celebrar la llegada del nuevo año en casa de sus familiares porque no pueden abandonar el centro por seguridad. «Da mucha pena», confiesa.

Blasco confía en que hayamos aprendido la lección de la higiene y las mascarillas. «Esta nueva cultura ha venido para quedarse, o al menos así tendría que ser».