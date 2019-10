Activismo y responsabilidad de gobierno

Más allá de la retórica épica, los socios del Govern (ERC y Junts per Catalunya) y la CUP no encuentran por el momento la forma de articular en al ámbito institucional una respuesta unitaria a las condenas de cárcel a los líderes políticos y sociales del procés. Reaparecen de nuevo las tensiones ya conocidas en estos años: el eterno pulso político entre los dos rivales en la lucha por la hegemonía dentro del bloque independentista (estamos en precampaña del 10-N) y la presión de la CUP, cómoda en su papel de garante autoerigido de la pureza independentista. La división del independentismo reapareció ayer tras unas semanas en sordina, a la espera de la sentencia. Mientras el president Quim Torra repetía en el homenaje al president Companys el mantra del «lo volveremos a hacer», en el Parlament se acordaba que el pleno extraordinario que se celebrará el jueves para debatir la reacción a la sentencia no someterá a votación ninguna propuesta de resolución. De esta forma se pretende evitar que el Parlament vote un texto sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación, como estaban negociando los partidos independentistas. Una resolución de este tipo podría tener consecuencias penales para la Mesa, según advirtió el Tribunal Constitucional (TC). De nuevo, como en el otoño del 2017, el independentismo se divide entre quienes abogan por la prudencia y quienes pretenden pisar el acelerador en el choque institucional.

La responsabilidad del Parlament y del Govern es intentar rebajar la tensión. Las escenas de injustificable violencia por parte de radicales y las cargas policiales de estos días prueban que la situación es inflamable. La actitud del Govern es cuando menos contradictoria: dice compartir y anima las movilizaciones y al mismo tiempo los Mossos d’Esquadra deben lidiar con las manifestaciones. No se puede actuar al mismo tiempo de activista y gobernante. Esto no procede en tiempos tan complejos como los actuales.