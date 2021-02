Acuerdo sobre RTVE

yo por mi parte desearia que la TVE (todos sus canales) Los vendiesen o los regalasen, no podemos estar todos años manteniendo una deuda de 400 millones de euros año si y año tambien, el que quiera ver tv que la pague, no se si algún día se darán cuenta que no podemos mantener a 4 millones de funcionarios y colocados, y no se que pasará cuando la juventud frustada que no tenga donde comer y dormir se eche a la calle a ver si entonces cuando el agua a nuestros politicos les llegue al cuello hacen algo aunque creo que será demasiado tarde. Revilla lo explicó muy bien.