Al alcalde le faltó un chute

Creo que el chute hay que darlo.Pero hay que darlo bien y certero no como siempre se hace:piedras y obras .No .Hay que darlo a las personas:perspectivas de futuro , formación técnica , impulso de asociaciones ciudadanas , estímulo y protección de la economía.... y actualización y relectura del libro de Costa DESPENSA Y ESCUELA .¿ Suena la melodía a algo ? No sigamos repitiendo más los mismos errores.