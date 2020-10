El año que Zaragoza vive su gran fiesta sin fiesta

No se vive ninguna fiesta. Ni grande, pequeña o mediana si no hay fiesta. La ¿absurda? expresión “no fiesta” que se ha puesto de moda en Aragón estos días ¿a qué se refiere exactamente? Ya «El Periódico de Aragón» informaba el mes pasado que: «Lambán dice que no habrá «ni fiestas del Pilar, ni ‘no fiestas’, ni nada». En eso, debemos reconocerlo, tiene toda la razón del mundo nuestro presidente, Francisco Javier Lambán. Este año no hay Fiestas del Pilar, punto. Lo que nunca ha explicado el Gobierno de Aragón es *por qué* no hay pilares ¡hola! ¿lo sabe alguien? Se supone que algo, más bien poco, tiene que ver con la pandemia de COVID-19 y muy mucho con la agenda política del Gobierno central, es decir, del presi socialista español. O sea, que hasta que Pedro Sánchez --no, no Fernando Simón, recuerden-- dé la orden de volver a la normalidad --?-- no habrá “na de na”, valga la expresión. Por razones políticas, repito, no se dejen engañar. Así que este año la instrucción del señor Sánchez es que no haya Fiestas del Pilar. De haberlas tiraría por tierra toda la política para con la COVID-19 basada en la incuestionable razón gubernamental de combatir un coronavirus con un cierre social brutal que ha tenido un éxito estruendoso en semiparalizar la por siempre delicada economía española, y las subsiguientes dudosas restricciones que no acaban nunca. Desde el punto estrictamente médico, de otro lado, el señor Espada habla bien cuando se refiere a «…los múltiples rebrotes de la pandemia…» en nuestra región. El SARS-CoV-2 simplemente está, y estuvo entre nosotros mucho antes de declararse el cierre social o arresto domiciliario nacional. Porque los virus no van y vienen como las olas del mar ¿de dónde vino el oleaje viral?¿quién empezó a usar semejante tonta expresión? El virus, decía, está y estará entre nosotros. No nos queda otro remedio que manejarlo de otra manera, mejor. Debemos aprender a *coexistir* con él ya que la política actual de confusas restricciones no funciona.