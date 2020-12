Celebrar otra Navidad

La Navidad no solo es un punto de referencia importante para las familias y el entorno, sino también un motor para la recuperación del sector servicios, uno de los más afectados por la crisis. Pero estas celebraciones, en el momento que vivimos, se presentan también como una bomba de relojería que podría provocar –por la interacción, por la proliferación de encuentros, por su alto componente social– una situación sanitaria crítica que tendría, a tenor de los análisis de los expertos, efectos devastadores. Hemos de ser conscientes de la dificultad de establecer un equilibrio entre la emergencia epidemiológica y el pulso económico y es un fatal error populista achacar a la clase política la culpa de todo. Tiempo habrá para exigir responsabilidades que, en el caso de los más afectados por la debacle, deberían concretarse –más allá de las dificultades presupuestarias– en ayudas efectivas y urgentes para situaciones evidentemente dramáticas. Pero después de una semana en la que se han disparado todas las alarmas, y a pesar de que se trate de decisiones impopulares, las administraciones han de tomar partido, de manera tajante, por la salud, porque una nueva emergencia sanitaria (que se vislumbra en el horizonte) sería fatal en todos los sentidos, con una gran cantidad de pérdida en vidas humanas y con un retroceso en el conjunto del sistema sanitario del que costaría muchos años recuperarse.

Este es uno de los aspectos que tiene en cuenta el ultimátum hecho público por especialistas y sanitarios, ante la inminencia de la Navidad, que apela al espíritu de sacrificio, pensando en el bien común. Justo en el momento en que se empieza a ver la luz al final del túnel con la llegada de las vacunas (que empezarán a suministrarse en Europa previsiblemente a finales de este mes) es cuando la sociedad debe tomar más conciencia del estado de alerta, el riesgo de rebrote y la incidencia acumulada de casos, sino también la tendencia que, de no revertirse, podría desembocar en una crisis similar o peor que la de la primavera.

El reto de la sociedad es, estos días, «extremadamente importante» a causa de la magnitud de la expansión del virus. No solo por los fallecidos diarios, sino también por el déficit de atención causado en otras enfermedades, desde el cáncer a los pacientes coronarios o mentales. La ciudadanía está cansada –la llamada fatiga pandémica– y el panorama económico y social es altamente preocupante, y lo es también que los servicios sanitarios están trabajando al límite, del mismo modo que la inmunidad colectiva que se conseguirá con la vacunación de la población no llegará hasta el próximo otoño. Por ello es más necesario que nunca una llamada urgente a la sociedad. Conviene insistir en la asunción por parte de todos de la necesidad ineludible de celebrar otro tipo de Navidad, con alta precaución y con la mirada puesta en un futuro que solo podremos vivir con normalidad si ahora ejercemos un plus de responsabilidad colectiva. Nos va la vida en ello.