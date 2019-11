Consultas para presionar más que para decidir

Los dos partidos que han alcanzado un preacuerdo para gobernar, el PSOE y Unidas Podemos (UP), han iniciado este fin de semana la consulta a la militancia para comprobar si lo apoyan o no. También uno de los partidos cuya abstención es decisiva para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez, ERC, va a consultar a sus bases el lunes. En principio, todas son positivas por lo que representan de democracia interna en unos partidos en los que las cúpulas tienen un poder en muchas ocasiones excesivo. Sin embargo, sería una ingenuidad creer que la opinión de las bases es siempre determinante y que se las consulta solo para cumplir con un ejercicio democrático. A veces, tiene más de presión a terceros, o de blindaje ante las críticas de estos, que de democracia interna. No hay más que recordar la pregunta con dos alternativas que la dirección de UP sometió a la militancia el pasado mes de julio, y en la que era meridianamente claro que la cúpula del partido prefería la opción del Gobierno de coalición, que fue lo que se impuso por amplia mayoría. Las actuales consultas del PSOE y de UP no presentan incertidumbre ninguna sobre si ganará el apoyo al preacuerdo. Más complicada es la votación en ERC. Sin embargo, la pregunta es tan ambigua y de contenido tan abierto a distintos niveles de exigencia –se inquiere a la militancia si está de acuerdo en rechazar la investidura de Sánchez en el caso de que no se constituya una mesa de negociación para «abordar el conflicto político con el Estado»– que, en realidad, después del triunfo cantado del sí, la decisión final quedará en manos de la dirección del partido y dependerá de otros factores, además de las concesiones que pueda llegar a hacer el PSOE ante el vértigo de quedar encallado en un no republicano. También de si ERC se ve con fuerza de adoptar una decisión autónoma, no condicionada (y aquí es donde el refrendo de las bases contará como argumento) por las presiones en contra de Puigdemont y JxCat.