El cuatripartito cierra filas con Maru Díaz

El cese de un director general nombrado por Podemos, 24 horas después de ser anunciado su nombramiento, por su afinidad con el independentismo catalán, ha abierto la primera brecha en el Gobierno transversal de Javier Lambán. Una herida que se ha cauterizado, cierto es, con una rapidez inusitada y con un cierre de filas de los cuatro partidos que conforman el Ejecutivo en torno a la consejera Maru Díaz, a cuyo departamento estaba asignado. Pero son las declaraciones del afectado, Bruno Pérez Junca, las que han generado otro debate sobre cómo muchas veces, en política, la solidez curricular no es suficiente y que no es lo mismo dirigir a un colectivo ciudadano que configurar un equipo para gestionar los designios de una comunidad autónoma. O si no, cómo puede explicarse que fuera fichado hace dos semanas, a través de un miembro del partido morado, y que conociera a la consejera el pasado lunes. En un Ejecutivo de coalición --de gestación larga, por otra parte-- con sensibilidades tan diversas como las de PSOE, PAR, CHA y Podemos no puede haber más fugas ideológicas. Esta designación fallida debe servir también a Podemos para hacer un ejercicio de reflexión. Sobre todo por las altas dosis de ingenuidad que han demostrado porque, otra cosa no, pero las redes sociales del aludido estaban llenas de información sobre sus afinidades. Y para no perder de vista que en otros gobiernos, veleidades políticas como esta pondrían a su responsable en la picota.