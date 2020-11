Disturbios contra las restricciones

Nada justifica los disturbios que durante dos noches consecutivas han causado desperfectos en Barcelona, Madrid, Bilbao o León. En Zaragoza no llegó a haber gracias a la eficaz acción de la Policía, pero sí se convocaron concentraciones. No es un fenómeno exclusivo de España, países como Italia también han registrado altercados en las calles. El ánimo que mueve a estos colectivos –donde según fuentes policiales hay infiltrados grupos de extrema derecha y de izquierda– es únicamente el de la violencia. Así que sería equivocado considerar esta reacción radical como reflejo del cansancio que la población puede sentir ante la gestión política de la pandemia, como desde la extrema derecha se pretende argumentar. La minoría violenta no representa a la mayoría de ciudadanos que están cumpliendo los requerimientos de las autoridades para contener el virus. Y que ejercen el derecho legítimo de protesta de forma pacífica, como ha podido verse en manifestaciones anteriores de los profesionales de la restauración, la cultura o la sanidad. La única respuesta que merece la violencia es su condena, y evitar que empañe el clima social y político. Las discrepancias políticas, sin embargo, volvieron a dar una imagen de desunión desalentadora. Al mismo tiempo que se pide a los ciudadanos múltiples esfuerzos para contener la curva de contagios, la clase política se enzarza en discusiones estériles. El grave momento exige responsabilidad por parte de todos. Y no tener que ver cómo el camino se llena de piedras por oportunismo político.