Las dos Españas y una sola cuneta

Toda la razón tiene el Sr. Hernández, no se trata de reabrir heridas porque las hubo que no se cerraron, se trata de cerrarlas de una vez por todas, que ya está bien, somos el único país supuestamente democrático con muertos en las cunetas, y no cuatro gatos, somos el 2º país del mundo con más desaparecidos, ¿no les dará vergüenza? A la derechuza de este país le cuesta desprenderse de su pasado franquista hasta el punto de que viendo a alguno de ellos es difícil distinguir su pasado de su presente.