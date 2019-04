Una encrucijada de caminos

Empieza una campaña electoral de gran trascendencia para el futuro de España. Puede que se trate, por muchos motivos, de los comicios más importantes en lo que llevamos de siglo XXI. No solamente se dirime una mayoría parlamentaria sino que se plantean dilemas decisivos, en unos momentos especialmente delicados. Con la situación en Cataluña y el juicio a los líderes independentistas acaparando el primer plano, aunque a la sombra del procés discurran retos no menos decisivos para el futuro. Las opciones que se tomen en estas elecciones decidirán que se dé respuesta a otras crisis presentes o latentes o se actúe ante ellas con irresponsabilidad incendiaria.

Sin atisbarse ninguna mayoría ni cómoda ni segura, las encuestas coinciden en pronosticar un aumento notable del voto al PSOE y la consolidación de un espacio de izquierdas que, para gobernar, estará a expensas del resultado de Unidas Podemos y del grado de colaboración que sea posible establecer con los partidos nacionalistas.

Parecería, y sería una buena noticia, que una porción mayoritaria del electorado ha decidido premiar las opciones que ofrecen estabilidad y desescalar los conflictos abiertos en lugar de abrir todas las cajas de los truenos. Pero no puede darse por sentado que los resultados más lógicos y previsibles sean los que se confirmen el 28-A.

Estamos ante una campaña electoral en la que la frivolidad tiene demasiadas propuestas de los partidos. Se pasan el día viendo la paja del populismo en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo propio. Así, no es extraño que haya tantos ciudadanos que no saben aún a quién dar su voto y esto hace que todo esté por decidir.

La sorprendente, y no sabemos si irreversible, renuncia de Ciudadanos a la condición de partido bisagra para ceñirse a una alternativa de derechas que, por mucho que lo niegue, por fuerza debería contar con la colaboración necesaria de la ultraderecha Vox, y la radicalización del discurso del Partido Popular de Pablo Casado, en plena competencia con Santiago Abascal por el voto de los nostálgicos de un liderazgo autoritario, pone a todos los electores ante una seria disyuntiva.

Frente a modelos incompatibles, un escenario en el que gravísimos retrocesos sociales y una ruptura definitiva de la convivencia son peligros muy reales ante los que es inconcebible cualquier relajación.