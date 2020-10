Un estado de alarma de rasgos federales

Sánchez, campeón, no fuiste tú quien había vencido al virus. Eso nos dijiste en julio por lo que hubo gente que todavía no te conoce y te creyó. ¡Infelices!, se lanzaron a la juerga y a disfrutar del verano sin darse cuenta que eres el Trolas, un maldito embustero, que miente siempre. En ese momento, en lugar de irte 3 semanas de vacaciones, teníais que haber legislado incorporaciones y modificaciones a las leyes sanitarias por si llegaba una segunda ola, pero se estaba mejor en la tumbona tomando el sol en esa mansion en Canarias que le regalaron al Emérito y que tú tan bien aprovechas. Ahora, otra vez estado de alarma y de 6 meses. Es decir, quieres para ti y para ese infame gobierno 6 meses de impunidad. No te conformas con un mes, hasta 2 si me apuras, mientras combatimos esta segunda ola, nada hasta bien entrada la primavera. Espero que si Ciudadanos y el PP y otros partidos con 2 dedos de frente se opongan a este disparate de cercenamiento de derechos individuales y consigan que se apruebe un estado de alarma de duración limitada, 30 ó 40 días máximo, y con prórrogas de 1 mes si son necesarias.