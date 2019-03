La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un nuevo plazo de 24 horas para que el president de la Generalitat, Quim Torra, retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios oficiales. Torra se negó a cumplir el primer requerimiento hecho el pasado lunes y presentó unas alegaciones que han sido rechazadas por la JEC. Los argumentos de la Junta son impecables. Sobre las esteladas, dice que «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella», por lo que son un símbolo legítimo como «propaganda electoral», pero que, «al menos durante los periodos electorales», no puede ser usado por los «poderes públicos». En cuanto a los lazos amarillos, la JEC aduce que pueden ser usados por las formaciones políticas, pero no por «las autoridades públicas» por respeto a «la neutralidad política». La JEC avisa a Torra de las responsabilidades administrativas (multa) y penales en que puede incurrir si comete desobediencia, y pide a la Delegación del Gobierno que informe si la orden se ha cumplido. A no ser que quiera incurrir en un delito de desobediencia, lo que ha evitado hasta ahora pese a sus inflamados discursos, Torra debería acatar la resolución de la JEC, llena de sentido común y para contribuir a generar un debate electoral sereno y constructivo. De eso se trata, efectivamente, y por eso Torra debe retirar los símbolos partidistas.