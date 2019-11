La estupidez del boicot a Cataluña

A nadie resulta ya extraño oír hablar del boicot a los productos catalanes. Ya no se trata de un asunto estacional, vinculado exclusivamente a las fechas de Navidad como ocurría otros años, sino que ahora está en boca de todos, su efecto es transversal y se extiende al día a día. Ya no es que una parte del resto de España no quiera consumir cava catalán, es que ahora casi ningún jubilado elige Cataluña como destino, tal y como lo reflejan los datos de reservas del Imserso de la última campaña. También son cada vez más los que barajan vender su apartamento, en el que tradicionalmente veraneaban con su familia y del que posiblemente guarden recuerdos imborrables. Son solo dos ejemplos de la escalada de un fenómeno que particularmente me resulta ridículo.

Detrás de un boicot como el que nos ocupa en la última década hay un evidente rechazo a lo que se ha venido gestando en Cataluña durante los últimos años, además de una preocupante irrupción de opiniones maximalistas alimentadas por las redes sociales y una ignorancia supina. Eso sí, vaya por delante que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero convendría tener argumentos de cierto peso para tomar una decisión que implica un castigo. Aunque la pregunta es: ¿un castigo a quién?

La negativa a comprar cualquier tipo de producto con sello catalán provocó que en el 2012 el consumo de cava se redujera un 12% respecto al año anterior. Y eso, en mayor o menor medida, ha venido ocurriendo desde el 2004. Pues bien, muchas de las botellas que utiliza esta Denominación de Origen se fabrican en Zaragoza y más concretamente en Verallia, una empresa que tiene un acuerdo estratégico con Freixenet. Allí, en la planta zaragozana trabajan unos 200 aragoneses cuyas familias viven, entre otras cosas, de ser proveedores de una empresa catalana. Es el botón de la muestra.

Estrechos vínculos

Los ejemplos de los intercambios comerciales, los vínculos económicos y las sinergias que generan entre sí Aragón y Cataluña son innumerables. Casi inabarcables. Proveedores de empresas del sector del automóvil, estrechas relaciones entre compañías del sector agroalimentario e industrial, negocios compartidos que se remontan a décadas atrás...Para hacerse una idea, el 33% de lo que Aragón comercializó en el conjunto de España durante el 2017 tuvo como destino Cataluña. Ese año, la comunidad vecina adquirió productos aragoneses por valor de 4.500 millones.

Uno de los mayores exponentes de estas relación se encuentra en la franja oriental, donde la esencia de algunos municipios no se entiende sin el vínculo establecido con los vecinos. En Monzón, por ejemplo, más del 30% de las empresas son de capital catalán. Por eso es llamativo escuchar en las reuniones familiares, en el bar, en la calle y en las redes sociales tanto rechazo a lo catalán.

Desde una perspectiva exclusivamente personal, es totalmente entendible que a alguien no le guste la butifarra o que no pueda con el pan tumaca, pero resultaría incomprensible dejar de escuchar a Serrat o a Montserrat Caballé, resistirse a observar la belleza de una obra de Gaudí, no disfrutar de una carrera de Marc Márquez, o privarse de saborear una comida elaborada por Ruscadella o Adriá por el mero hecho de que sean catalanes.

Las tierras del Este

Pero más allá de esto, convendría reflexionar sobre un boicot que perjudica a miles de trabajadores aragoneses y a decenas de miles de personas que tuvieron que emigrar a la comunidad vecina hace ya demasiados años. Ya lo dijo en su día Labordeta: "Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan...Hacia el oeste, el Moncayo como un dios que ya no ampara"

El boicot a Cataluña es, en definitiva, una de las trampas en la que los ciudadanos han vuelto a caer por obra y gracia de los políticos. Es, sin duda, un error, un duro golpe a la convivencia y a quienes comparten esfuerzos, afectos, raíces, amigos, cultura, pasado, presente...y quizá futuro. Ójala.