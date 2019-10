Las Fiestas del Pilar en una ciudad amable

El pregón, con el grupo musical b vocal, marca hoy el inicio de las Fiestas del Pilar del 2019. Una larga semana de programaciones para todos los públicos orientarán las preferencias dispares que, como la misma sociedad, comparten una ciudad que es emblema de convivencia y que tiene un atractivo especial en sus festejos anuales, multitudinarios en muchos casos, pero previstos y organizados con la experiencia que dan décadas de práctica desde que las fiestas, con la gestión democrática de la vida social, se hicieron populares, abiertas, diversas y vitalmente necesarias.

El de Zaragoza es un modelo festivo plenamente afianzado y defendido por los habitantes de la capital, siempre susceptible de ser mejorado, pero que en general cubre las expectativas del amplio abanico de colectivos a los que hay que ofertar diversión acorde con sus edades y afinidades. Y no es fácil en una gran urbe que las fiestas se sientan como cercanas, compartidas y con capacidad de integración de los visitantes. Aquí se logra.

Lo que no se ha logrado este año, como ya ocurrió el pasado, es que las peñas tengan un espacio propio que les permita vivir los festejos con la idiosincrasia propia de sus organizaciones. Forman parte esencial de estos días y al igual que en otras jornadas simbólicas de la capital --como la Cincomarzada o San Valero-- deben seguir teniendo su papel y recibir el reconocimiento que necesitan, al margen de sus divisiones organizativas. Es cuestión de que el ayuntamiento planifique con sus interlocutores las fórmulas y espacios de participación con tiempo y voluntad. No se puede estar a 24 horas del comienzo de las fiestas pendientes de la concesión o no del permiso para el uso de una carpa. Hay que sentarse a dialogar a partir del día 14 y no esperar a que plazos, recursos o advertencias embrollen una situación que, con tiempo, es perfectamente solucionable.

Zaragoza también ha sido pionera entre las ciudades que han apostado por las campañas contra las agresiones sexistas y que este año, pese a la última polémica sobre el contenido ambiguo de algunos carteles, insiste en la iniciativa del No es No y establece distintos puntos seguros en las zonas de ocio más masificadas o céntricas para denunciar potenciales abusos. Además, personal especializado reforzará en los llamados puntos violetas la atención ante hechos de este tipo. El No es No está calando y hay que persistir en ello mientras existan desalmados que no entiendan la convivencia en libertad y respeto.

Zaragoza es sinónimo de hospitalidad y ejercerla con los miles de visitantes que acuden estos días a los pilares es una vocación que además tiene premio. Ellos son los mejores embajadores para transmitir la condición de ciudad amable con la que se encuentran, una consideración que supone sembrar para el futuro, influyendo en la atracción de un turismo que crece día a día.

Que Zaragoza sea estos próximos días un benefactor lugar de encuentro en el que se puedan expresar la amistad, el amor y el respeto en todas las facetas festivas. La pacífica convivencia debe ser el estandarte de la diversión.