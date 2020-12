Golpe bajo a un sector estratégico

Nada le habría gustado más al Gobierno de Aragón este año que la nieve hubiera hecho acto de presencia en las montañas pasadas las fiestas navideñas. No habrían tenido que tomar decisiones dolorosas, como las adoptadas de cara a estas fechas, que afectan a un sector considerado estratégico para la economía de la provincia de Huesca y de la comunidad. Pero sobre la meteorología no hay poder político que valga y, aunque la cantidad de nieve no es comparable a otros años, el inicio de la temporada estaba asegurado.

La decisión de las autoridades sanitarias de no levantar el confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas, junto al endurecimiento de las restricciones ya existentes en otras comunidades, algunas origen de los esquiadores que eligen Aragón, ha supuesto un golpe bajo no solo a las estaciones de esquí del Pirineo y de Teruel, también a todo el entramado económico de los valles en los que están ubicadas.

Si bien las decisiones gubernamentales no han supuesto una prohibición expresa de la apertura de las estaciones --de hecho Astún abre mañana, aunque su público, legalmente, solo puede ser oscense-- ni han establecido aforos como en la hostelería, el comercio o la cultura, la limitación de la movilidad hace imposible el negocio. Y se trata de un negocio que, según el sector blanco, tiene un impacto en estas fechas de unos 60 millones de euros, contribuye en un 10% al PIB de la provincia y genera 1.300 empleos directos y 12.000 indirectos.

Por eso se han unido todos los agentes implicados para reclamar, en una manifestación que tendrá lugar mañana en Huesca, un plan de rescate y beneficiarse de los fondos de recuperación . Resulta difícil de entender para el propietario de un restaurante, de un negocio de alquiler de material de esquí o para el dueño de una casa rural que sus establecimientos, en los que tenían ya todo preparado y con reservas hechas, estén vacíos mientras la gente se agolpa en centros comerciales en un día festivo.

Y en este malestar influye también el manejo de los tempos por parte del Ejecutivo aragonés a la hora de tomar decisiones. Si el mismo día que el ministro de Sanidad, Salvador Illa , se reunió con las autonomías y decidió dotarles de más herramientas para controlar la expansión del virus, se hubiera anunciado que se prorrogaría el confinamiento perimetral de las tres provincias, en lugar de incidir en que no se pensaba en cambios, no se habrían creado falsas expectativas. Pero, se tardó tres días. Y además tres días con la expansión del virus a la baja.