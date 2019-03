La guerra de los símbolos y la fiscalía

De nada han servido las astucias y maniobras de distracción para sortear a la Junta Electoral Central (JEC), como la sustitución en el sede de la Generalitat y en otros edificios oficiales de los lazos amarillos por lazos blancos tachados por franjas rojas (alusión a la libertad de expresión), pancartas y otras ocurrencias para burlarse de la orden de retirada. La JEC decidió este jueves enviar el caso a la fiscalía para que investigue si el president Quim Torra ha incurrido en un delito de desobediencia, que puede acabar en su inhabilitación; abrirle expediente para multarle, y pedir al conseller de Interior que ordene a los Mossos d’Esquadra la retirada de los símbolos independentistas. No se trata tanto -que también, por su partidismo- del contenido de las pancartas o de lo que representan los lazos amarillos, sino de que las instituciones deben ser neutrales y no pueden utilizarse como si pertenecieran solo a una parte de la ciudadanía. Cuando se sustituye un lazo amarillo por una pancarta reclamando libertad de expresión se olvida que este derecho pertenece a los ciudadanos y no a las instituciones públicas, que están obligadas a mantener siempre la neutralidad, y mucho más en periodo electoral. Torra destaca por su exclusiva dedicación a la batalla de los símbolos, intentando trampear las resoluciones de un órgano como la Junta Electoral Central e ignorando que existe una estructura del Estado de Derecho a la que se debe.