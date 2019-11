Hay que trazar objetivos contra la despoblación

A nadie sorprende ya la constatación que se desprende cada vez en más foros de que la despoblación es uno de los principales problemas de España, donde tres cuartas partes del territorio están empezando a quedarse sin habitantes, como se previene acertadamente desde la Federación Española de Municipios y Provincias. El equilibrio de un territorio necesita que la distribución de sus habitantes no esté descompensada, de forma que hay que combatir la proliferación de zonas en las que el abandono se apodere de los municipios. Los ayuntamientos son clave en la gestión para alcanzar un futuro en el que los habitantes puedan permanecer en sus pueblos sin tener que renunciar a lo que es inherente en ciudades o municipios más poblados. Pero, sobre todo, debe ser una voluntad política la que impulse los recursos necesarios para alcanzar los logros que se marquen como objetivos. La iniciativa privada, con la búsqueda de la rentabilidad inmediata, es difícil que apueste por un proceso que seguro exige el largo plazo para reconocer su impronta sobre los territorios afectados. Si los foros para combatir la despoblación, como el realizado ayer por EL PERIÓDICO, son importantes para dar visibilidad a un problema que no se puede eludir, más trascendentales son las soluciones que se busquen y apliquen en los organismos y administraciones que tienen la capacidad de ejecutarlas de forma conjunta. Hacen falta recursos económicos, por supuesto. Las infraestructuras, la implicación de las nuevas tecnologías, los servicios de apoyo a una ciudadanía con necesidades específicas o la estructuración de unas ofertas de ocio destinadas a una población que no puede ser obviada cuestan dinero. Y en esas prioridades deben de entrar los mecanismos que se arbitren para enfrentarse a una despoblación que, de no atajarla, desequilibraría socialmente el país y generaría graves problemas, incluso de carácter medioambiental. Hay que actuar sin pausa.