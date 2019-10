La hora de la política

Las condenas que ha impuesto el Tribunal Supremo (TS) a los líderes del procés son duras. Ante la consternación de una parte significativa de la sociedad catalana, no solo la independentista, los jueces han decretado penas de 9 a 13 años por sedición y malversación. Con este fallo, termina una etapa del conflicto político en Cataluña marcada por un lado por la decisión del independentismo de apostar por la vía unilateral al margen del marco constitucional y estatutario y por el otro por la judicialización de un problema que es en esencia político.

Los dos dígitos de la condena marcan una frontera psicológica a la hora de interpretar el fallo en Cataluña. Si bien es cierto que los magistrados del TS no han condenado a los acusados por rebelión, que es un delito contra la Constitución que requiere el uso de la violencia, sí han impuesto el grado más duro del delito de sedición, el más grave de los que implican alteraciones del orden público. Los jueces no comparten la tesis del golpe de Estado de la Fiscalía --algunos líderes políticos tendrán que desterrar el vocablo «golpista» de su discurso-- y han desechado los cargos de rebelión, que hubiesen supuesto penas más duras. Aun así, el rechazo al fallo del president de la Generalitat, Quim Torra, y de miles de personas en la calle, con protestas en el aeropuerto de El Prat y en muchas localidades, constatan la difícil digestión de la sentencia.

Estos años de choque institucional dejan una onerosa factura. La primera preocupación del independentismo son los presos. En plena campaña electoral, Pedro Sánchez abogaba ayer por el cumplimiento de las condenas. Es muy prematuro hablar de indultos. En la sentencia, el TS deja la aplicación a los presos del tercer grado y otros beneficios en manos de las autoridades penitenciarias, bajo control judicial y con la participación de la Fiscalía. El fallo deja otros dos frentes legales, los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y la reactivación, ya decretada por el juez Llarena, de la euroorden contra Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero.

A pesar de que se mantienen varios frentes legales, puede afirmarse que el fallo cierra la fase de judicialización del conflicto catalán. El papel de la Justicia ha terminado, y llega la hora de devolver el conflicto a la política.

Los millones de catalanes partidarios de la independencia no cambiarán de idea, y los partidos políticos que, legítimamente, propugnan la separación de España no abandonarán su empeño. Mal harían las instituciones del Estado en pensar que la derrota de la vía unilateral y el duro castigo penal por los hechos de otoño del 2017 supone el fin del problema. Las protestas en la calle son el recordatorio inmediato de que los independentistas ven en las condenas otro ataque a las libertades e ideas que defienden. Urge regresar a la vía política, en Madrid y en Barcelona. Hasta que no pasen las elecciones del 10-N, haya un nuevo Gobierno y quizás nuevos interlocutores en Cataluña, no habrá las condiciones necesarias para retomar una senda dialogada basada en el respeto a la ley y a todas las opciones políticas, que es la única salida posible.