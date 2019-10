Los impuestos y el equilibrio en los presupuestos

El Gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en la Comisión de Hacienda las primeras ordenanzas fiscales, impuestos y tasas para el 2020, con la fuerza que da ostentar la mayoría de 16 concejales, incluyendo el apoyo de Vox. La izquierda criticó «el rodillo» impuesto por las matemáticas de la derecha, una opción que se ejercía sin rubor cuando desde la otra bancada los votos lo permitían. Es la ley de la democracia. Las ideologías, cuando están en el poder, transmiten a la normativa su visión de cómo encauzar las decisiones que afectan a los ciudadanos. Y los impuestos son uno de los caballos de batalla más evidentes en los que el fiel de la balanza se inclina en una u otra dirección.

Así quedó patente en la comisión municipal del martes, en la que el equipo de Gobierno propuso una bajada generalizada del IBI del 0,33%, eso sí, supeditada a que el Gobierno central acepte reducir los valores catastrales un 3% (algo difícil, con el calendario electoral en el que estamos inmersos), y si eso no se da, el recibo subirá a todos los ciudadanos sobre un 4%. El tratamiento sobre un impuesto tan importante como el IBI no puede quedar supeditado a un escenario que no dependa de la Administración que hace la propuesta, entre otras cosas --además de la afección regresiva sobre los zaragozanos-- porque varía las cuentas del propio municipio. Y los impuestos son parte fundamental de los ingresos que, a su vez, están relacionados con la capacidad de gasto o inversión. La propia responsable de Hacienda, María Navarro, reconoció que los presupuestos serán expansivos, pero con un crecimiento «mínimo». De lo que se trata es de que las disponibilidades económicas permitan cubrir los servicios que la ciudad y sus habitantes merecen y para ello es necesario un equilibrio en las cuentas que no debe ser ajeno a las distintas capacidades de los ciudadanos y agentes económicos para afrontar sus justas aportaciones al bien común.