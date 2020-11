Incomodidad en la calle, comodidad en las Cortes

Esto tiene su lado terrible en tanto que es una fuerte indicación de cómo otro Gobierno autónomo aragonés no hubiera puesto en práctica una política muy distinta a la del que preside el señor Lambán. Un presidente de Aragón cuyo principal escollo no es la presencia de SARS-CoV-2 en nuestra comunidad sino las directrices que emanan del Gobierno central que preside otro socialista quien, al igual que la mayoría de sus homólogos en la Unión Europea, no sabe o no quiere salir del atascadero que se crearon para sí mismos. Tal es así que últimamente lo mejor que se le ha ocurrido al presidente español, Pedro Sánchez, es imponer un toque de queda que ni el general aquel, vamos. De ahí que la repetición del mantra muy bien vestido de seda, todo hay que decirlo, que hoy ha incrustado en su artículo el señor Espada, «… el presidente del Gobierno, Javier Lambán, tiene mucho más fácil de gestionar el parlamento que las crisis sanitaria, económica y social provocadas por el coronavirus», no cuaje con algunos lectores. Mucho menos con los que han perdido sus medios de vida y los de sus familias de la noche a la mañana sin culpa alguna. El SARS-CoV-2 no ha paralizado la economía. Los respectivos gobiernos, sí. Había y hay otras alternativas. Véase aquí, entre otras opciones https://es.m.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_Great_Barrington : «La Declaración de Great Barrington es un documento escrito en el American Institute for Economic Research en Great Barrington --Massachusetts-- y firmado el 4 de octubre de 2020 por Martin Kulldorff --profesor de medicina en la Universidad de Harvard--, Sunetra Gupta --profesora y epidemióloga de la Universidad de Oxford-- y Jay Bhattacharya --profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Stanford. El documento recomienda un abordaje diferente a la pandemia de COVID-19.