Inmersión y coeducación

El Congreso dio ayer un paso más en la aprobación de la futura ley de educación con la introducción en ponencia de dos enmiendas significativas sobre el texto inicial,. A propuesta de ERC y con los votos favorables de PSOE y Podemos, el texto excluye ahora la posibilidad de que las escuelas que únicamente admiten a niños o a niñas puedan recibir fondos públicos a través del mecanismo del concierto educativo, y elimina la referencia a que el castellano deba ser lengua vehicular de la enseñanza en toda España.

La negativa a mantener los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo no tiene nada que ver con los discursos de cuestionamiento del papel de la escuela concertada. La financiación pública debe servir para permitir el funcionamiento en condiciones de calidad suficiente de todos los centros que brindan el servicio público educativo, universal, gratuito y en igualdad de condiciones de acceso. El sistema de conciertos ha de cubrir, sin distinción de la titularidad, a todos aquellos centros que presten este servicio público, facilitando al mismo tiempo la libertad de elección de modelo educativo y confesional. Y no tiene por qué beneficiar a quienes optan por un modelo segregador. Es cierto que una sentencia del Tribunal Constitucional validó en el 2018 la ley Wert, que preveía la financiación de los centros no mixtos. Pero ello no impide que una ley como la que ahora se tramita considere que las opciones educativas que rechazan la coeducación no cumplen con la función social a la que se comprometen al aceptar financiación pública.

Tras las enmiendas aprobadas ayer, el proyecto de ley también establece que se debe garantizar el dominio suficiente de otras lenguas oficiales y castellano pero no tiene por qué establecerse desde una ley orgánica el castellano como lengua vehicular, lo que en la legislación vigente impulsada en su día por el PP conducía, en conflicto con otros modelos linguísticos autónomicos, en ejercicio de sus competencias, a imponer porcentajes de forma generalizada de asignaturas en castellano.

Esta es la octava ley orgánica de educación desde el fin del franquismo. El marco legislativo de la educación en España ha sido cambiante y, en general, demasiado deudor de los intereses políticos por encima de las necesidades estrictamente académicas. Para que la labor de los docentes no quede constantemente condicionada por la provisionalidad permanente del marco legal, sería necesario un pacto de Estado como el que propuso (y no logró firmar) hace 10 años el ministro Ángel Gabilondo .