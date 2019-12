El juez no ve que hubiera amaño con el Levante

El partido entre el Levante y el Real Zaragoza no fue amañado. Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, hecha pública ayer, que absuelve a los 42 acusados --entre ellos el club maño-- de corrupción deportiva. Un fallo el del juez Manuel Aleis en el que no es que no existan indicios, que los hay, sino que no son suficientes para una prueba condenatoria. Sí la encuentra para que el entonces máximo accionista y presidente, Agapito Iglesias, y el director financiero, Javier Porquera, sean culpados de falsedad documental y condenados a un año y tres meses de prisión por utilizar nóminas para justificar una supuesta prima por ganar aquel partido cuando lo que pretendía era vaciar la caja antes de declarar concurso de acreedores.

El fallo, que ocupa casi un centenar de folios, no ha sorprendido en exceso. Sobre todo porque los amaños en el fútbol, aunque haberlos haylos, son difíciles de probar. Primero porque hace falta un denunciante muy valiente o muy kamikaze ya que se juega su futuro profesional, si es jugador o técnico, y segundo porque hay que ser muy torpe para dejar un rastro probatorio capaz de tachar con la ley a un equipo o a un club.

Sí sorprende que, de momento, la Fiscalía, cuyo representante hizo un alegato para justificar su acusación digno de un entrenador, no haya manifestado intención de recurrir. O que, qué casualidad, se haya conocido la absolución del Real Zaragoza un día antes de la Junta General de Accionistas, que se celebra hoy.

Sea recurrida o declarada firme, esta sentencia debe servir para ir cerrando las puertas que, no siempre claras y diáfanas, dejó abiertas Agapito en su marcha de la entidad. Para que el Real Zaragoza, un club modesto pero grande, que siempre ha sido querido y admirado, recupere el lugar que perdió con las trápalas de esta etapa sombría y vuelva a la senda del prestigio que nunca se debió poner en entredicho.