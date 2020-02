Lambán quiere tener un ministerio, ¿y ministros?

Era muy recurrente, sobre todo para la oposición: «En el nuevo Gobierno central, otra vez no hay ministros aragoneses y en el segundo nivel la versión aragonesa del partido que compone el Ejecutivo no ha logrado tan apenas representación.» Los más victimistas lo vendían como una tragedia y desde el otro lado siempre se decía que tampoco un ministro barre tanto para casa. Cierto o no, el caso es que en el actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Aragón vuelve a no tener ningún ministro, el segundo nivel de secretarios de Estado o subsecretarios ha disminuido respecto a años anteriores y hay que irse muy abajo en el escalafón (ya que estamos en días de cine, lo que sería actores de reparto o incluso menos) para encontrar a alguno con raíces de la tierra. Nadie se pregunta el por qué o nadie quiere decir la respuesta. Eso si, desde el Gobierno de Aragón, el presidente Javier Lambán lanza una exigencia: quiere tener la sede del Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Ribera, por aquello de la «capitalidad compartida».

Quizás las salidas más sorprendentes del Gobierno hayan sido las de dos aragoneses. Por un lado, la del diputado socialista por Zaragoza Pau Marí-Klose, al que Sánchez nombró Alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y ahora presidirá la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja. Por otro, el precipitado cese del director general de la Guardia Civil, el magistrado oscense Félix Azón. Y quizás también resulta llamativo que afines al presidente del Gobierno como la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, tampoco tenga responsabilidades ejecutivas, aunque haya sido elegida para presidir la Comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Dicen que el presidente Sánchez le dijo a cada ministro que hiciera su equipo. Con lo que a lo mejor no ha querido ningún ministro a ningún aragonés. Lo que es obvio es que el líder socialista tiene un partido al que no consulta mucho por no decir nada. Ha convocado para el próximo sábado, día 15, el Comité Federal, que será el primero que se celebra después de las elecciones generales de noviembre. Casi nada. No ha habido consultas con los líderes regionales y parece que solo el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, es el que telefoneó a todos los secretarios regionales para informarles de algunos nombramientos. La gran duda es si el ministro le preguntó a Lambán si tenía interés en situar en alguna pata del Ejecutivo a alguna persona en concreto o no. E incluso se dice en los mentideros que el líder aragonés ha llegado a vetar a gente próxima. Pero parece un tanto increíble.

Cierto es que el feeling entre Sánchez y Lambán no existe y la antipatía es bidireccional, a pesar de que públicamente no lo aparenten. Con lo que tampoco llama la atención que personas afines al presidente de la DGA no hayan llegado a los órganos más próximos al Consejo de Ministros. E incluso se siguen divisando críticas hacia la actuación de Sánchez hacia Cataluña al pedir el aragonés el mismo trato hacia Aragón que se da a la comunidad catalana. La exigencia de llevar la sede del Ministerio de Transición Ecológica de Madrid a Zaragoza, va en esa línea. De igual manera que el pulso con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las deudas del IVA es considerado en Madrid como una sublevación de la comunidades autonómas, incluidas algunas socialistas, hacia el Ejecutivo de Sánchez. Y aquí en Aragón se ha dado una pinza con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que también reclama ese dinero del IVA del ayuntamiento, lo que ha dejado a Pilar Alegría en otra difícil situación. Aunque hay quien dice que la portavoz municipal socialista también se está buscando algo en Madrid, algo que ella niega. Pronto se verá.

El caso es que ya no quedan muchos huecos en el Ejecutivo. Se habla de que el exconsejero de Hacienda Fernando Gimeno está peleando por suceder a Carmen Sánchez en la Delegación del Gobierno. Es un puesto que está en el aire, porque aunque la delegada lo haya hecho bien en este periodo, no hay que olvidar que es afín a Lambán, no a Sánchez. También pulula por ahí Carmen Dueso, la que fue candidata a varias primarias, aunque uno de sus valedores, el oscense Miguel Gracia, parece que está más desconectado de Ferraz que hace unos meses y disfruta del pacto político con Lambán.

Nadie se lo plantea, pero algo está pasando en el PSOE, nacional y regional, y las incomodidades son muchas.Tres ministros, María Jesús Montero, José Manuel Rodríguez Uribes y Salvador Illa, han entrado en la federal se supone que para reforzar su papel ante Podemos y nadie ha advertido que esa ejecutiva se elabora en un congreso. Y hasta junio del año que viene no toca. Luego vendrá el regional y los provinciales. El partido se ve desconectado del Gobierno y en Aragón, desdibujado. Esto ya no es lo que era.

