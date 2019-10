Manifestaciones antes de la cita con las urnas

Miles de personas, 80.000 según la Guardia Urbana, salieron ayer a la calle para hacer oír su voz contra el procés en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC), a la que se sumaron dirigentes del PSOE, PP, Ciudadanos y de otras entidades y plataformas políticas. Fue la segunda manifestación del fin de semana después de la que el sábado celebró el independentismo contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Dos marchas de signo contrario, ambas multitudinarias (la independentista más que la constitucionalista), que reflejan la polarización de la sociedad catalana. Ambas, además, dentro de los parámetros, mostraron cierto estancamiento en su capacidad de convocatoria, pues las cifras de asistentes quedaron lejos de otras convocatorias.

En el caso de la de ayer, los manifestantes fueron una cuarta parte de los asistentes a las del 8 y el 29 de octubre del 2011 (después del 1-O y la declaración unilateral de independencia). El ambiente también fue menos crispado que en aquellas citas. Tan solo alteró la normalidad la actitud antidemocrática de los CDR que intentaron impedir el acceso a la marcha mediante el corte de algunas vías, obviando algo tan básico como que el derecho de manifestación y la libertad de expresión es igual para todos.

También la marcha soberanista del pasado sábado tuvo uno de los registros más bajos de los últimos años respecto a sus anteriores citas, 350.000 personas, muy por debajo de las grandes convocatorias desde la Diada del 2012. Las guerras de cifras son estériles. No aportan nada a la resolución del conflicto medir las fuerzas a base de manifestantes. Dirimir quién tiene la hegemonía en la calle no solucionará un problema que es político. Las protestas recogen el pulso social, pero la verdadera radiografía política, que incluye a quienes no salen a manifestarse, solo la dan las urnas. En dos semanas se sabrá cuál es la estrategia del futuro.