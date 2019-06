Mujer, deporte y apoyo empresarial

Las barreras no existen, y menos para las mujeres. Este es uno de los mensajes que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su nueva empresa editora, Prensa Ibérica, lanzó esta semana en Zaragoza con motivo de la entrega de los I Premios Mujer y Deporte organizados por el diario. Una gran fiesta del mundo deportivo que, de la mano de la Caja Rural de Aragón, entidad que además fue la anfitriona en su magnífico salón del antiguo Centro Mercantil, reunió a un puñado de las muchas deportistas buenas que tiene Aragón, a clubs y directivos y directivas que trabajan porque haya cuantas más y más laureadas mejor, a numerosos ejecutivos y ejecutivas de empresas que ven en el deporte una herramienta muy útil para ellas y por la que hay que apostar, y a destacadas primeras figuras de la política aragonesa y zaragozana que comparten el compromiso por el deporte femenino.

Estaba claro que solo hacía falta cambiar el chip porque el deporte hace tiempo que dejó de ser cosa de hombres. La brecha entre hombres y mujeres en relación al interés por el deporte se ha reducido notablemente en los últimos 50 años. Ahí, los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, y también las redes sociales han jugado un importante papel acercando el deporte a la sociedad y mucho a las mujeres, puesto que la asistencia a eventos deportivos fue, durante mucho tiempo, terreno vedado para ellas. Esto ha sido un acicate. Practicar deporte en la etapa escolar conlleva un interés por los deportes en la edad adulta y eso también se ha hecho muy bien en los últimos años y se sigue haciendo con esas actividades extraescolares que tienen una gran carga deportiva.

En nuestro papel de formar, informar y entretener, los medios de comunicación nos hemos lanzado a dar una cobertura informativa a las deportistas porque se ha demostrado ya que las barreras no existen y que las competiciones femeninas no son una modalidad inferior. Se ve claramente con el fútbol femenino, desde aquel At. Madrid-Barcelona con 60.000 personas en las gradas hasta el seguimiento que se está haciendo en estos momentos del campeonato del mundo de fútbol femenino que estos días se celebra en Francia y en el que la selección española está a gran nivel. Y aquí en Aragón tenemos una buena representación de mujeres que brillan dentro y fuera de la comunidad, en fútbol, pero también en baloncesto, en patinaje, en atletismo o en otras especialidades, Y cada día se anuncian nuevas incorporaciones de unidades deportivas femeninas en distintos clubs de Aragón.

El camino está hecho, EL PERIÓDICO ha desvelado ya historias de varias decenas de mujeres deportistas o ligadas al deporte como forma de reconocer su esfuerzo y su trabajo, y políticos como la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, lo reconoció en su discurso durante la entrega de los premios. Y el nuevo alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que decidió convertir el evento de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el primer acto público de su mandato, y valoró el esfuerzo del nuevo grupo editorial y su compromiso con el territorio.

Solo hace falta un gran detalle: el apoyo empresarial. El respaldo de las empresas patrocinadoras es vital para las competiciones deportivas y firmas como la Caja Rural de Aragón, Bantierra, u otras que vemos a diario en los nombres de los equipos que compiten son un claro ejemplo. Muchas de ellas han visto que su ayuda es vital para dar un gran salto. Pero aún hay casos como el del Voleibol de Teruel (aunque sea un equipo masculino) que no tiene capacidad económica ni patrocinador para disputar la competición europea para la que se ha clasificado. Y ahí está el proyecto deportivo del Básket Zaragoza de Reynaldo Benito, el Tecnyconta, que no acaba de encontrar los apoyos económicos necesarios para poder llegar más lejos, y aún así este año han hecho una campaña sensacional. En España todavía estamos lejos de países donde el deporte (que no es el fútbol) tiene una gran implantación social y económica. Pero en Aragón mucho más. A las grandes empresas les cuesta ceder su nombre para las camisetas y poner una pequeña parte de sus beneficios. Y tenemos muchas grandes firmas. Las empresas deben apoyar y quizá sería bueno que muchas de ellas empezaran por la parte femenina del deporte. Se ha demostrado que las barreras no existen, y menos para las mujeres y que en Aragón hay mucha materia prima. Es el momento, y EL PERIÓDICO ahí va a estar.

