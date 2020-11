Negociar los presupuestos, una obligación

El rechazo, el pasado jueves, de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado fue una buena noticia; de la aprobación de los presupuestos depende, simplemente, el futuro del país y cualquier posibilidad de aprovechar los recursos que se espera que Europa ponga a disposición de España para remontar una crisis demoledora. Que partidos tan distantes entre sí como ERC, Ciudadanos y Bildu hayan demostrado en primera instancia más responsabilidad que quienes incluso ahora tienen como prioridad desestabilizar al Gobierno no es sorprendente, aunque sí desalentador.

Mucho más inquietante es que dentro del propio PSOE haya quienes no admitan -que el Gobierno tiene no solo el derecho sino la obligación de negociar e incluir en una solución a todos. Y por eso en la ejecutiva socialista de ayer , el presidente Pedro Sánchez dió un puñetazo en la mesa y acusó de «deslealtad» a los barones que han criticado abiertamente el apoyo de Bildu: los presidentes extremeño, Guillermo Fernández Vara , el manchego, Emiliano García-Page , y el aragonés, Javier Lambán . Algo que no es una sorpresa porque son de los tres barones que ya se mostraron muy críticos con la gestión de Sánchez al frente del partido hace cuatro años y de los que maniobraron para su dimisión como secretario general del partido precisamente por su oposición a buscar pactos con fuerzas independentistas y con Podemos.

La negociación de los presupuestos debe hacerse sin líneas rojas frente a quien quiera colaborar, algo que deberían aplicarse Ciudadanos y ERC –cuando condicionan su apoyo a la aprobación definitiva de las cuentas a exclusiones mutuas, lo último que se necesita ahora– y también, en el seno del mismo Ejecutivo, Unidas Podemos, cuando se marca como objetivo impedir un acuerdo con Cs que debería ser más factible que integrar a Bildu en las responsabilidades de Gobierno de España. No son tiempos para añadir más tensiones, sino para buscar acuerdos sin crispación y soluciones ante los múltiples desafíos que tiene el país.