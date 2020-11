Nuevo varapalo judicial para la DGA

No está siendo un buen año para el Gobierno de Aragón en cuanto a decisiones judiciales se refiere. Tras haber sido condenado por no proporcionar material de protección suficiente a los profesionales sanitarios durante la primera ola de la pandemia, ayer se conoció que el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Ejecutivo autonómico a pagar la deuda que unilateralmente dejó de abonar en el 2013 al Ayuntamiento de Zaragoza por el tranvía. El anterior gobierno municipal de ZeC recurrió en el 2018 la decisión y ahora laJusticia le da la razón aunque cabe recurso de casación ante el Supremo. Es una buena noticia para el Ayuntamiento de Zaragoza que ahora paradójicamente gobierna el PP, partido que en el 2013 gobernaba en Aragón y que tomó la decisión de no pagar más, una medida que después también apoyó el Ejecutivo de PSOE-CHA en Aragón al considerar que con los 22 millones abonados era suficiente, entendiéndose como una subvención en lugar de como un convenio, que es lo que se suscribió entre las administraciones. Ahora se le obliga a pagar 33 millones, con el consiguiente perjuicio para las arcas autonómicas y el beneficio para las municipales, ávidas como todas las instituciones de recursos. Un pleito al que nunca se debía haber llegado, y menos hasta los tribunales, porque los acuerdos están para cumplirse. Cabe preguntarse si estos incumplimientos reconvenidos por la Justicia se habrían cometido si en las dos instituciones gobernara el mismo partido.