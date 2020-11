Los ohios dejan de ser termómetros electorales

Joe Biden será el cuarto demócrata en la historia que llega a presidente de EEUU sin haber ganado en Ohio. Ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca sin haber conseguido antes este estado y solo no se ha cumplido esta regla en cuatro ocasiones desde tiempos de Abraham Lincoln , con tres presidentes demócratas: Grover Cleveland, Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy . Desde hace 60 años no había vuelto a ocurrir. Ohio se ha convertido en la bola de cristal electoral porque es un estado que tiene un poco de todo lo que existe en EEUU: algo de noroeste y algo de sur, zona urbana y rural, pobreza extrema y suburbios en auge, hogar de inmigrantes, muchas tendencias políticas y un porcentaje de población negra similar al estatal. Sin embargo, han votado mayoritariamente otra vez al excéntrico, incluso más que hace cuatro años. El populismo barre en Ohio, pero rompe el termómetro. De Aragón se dice que es el Ohio español: el primer partido en Zaragoza, Huesca y Teruel, siempre ha sido el primero en el conjunto de España. La comunidad es una especie de España en pequeño: combina un gran núcleo urbano con grandes zonas rurales, su sistema de partidos está ideológicamente centrado, y hasta reproduce el peso que las fuerzas políticas periféricas tienen a escala nacional: en las Cortes de Aragón están representadas dos fuerzas de ámbito regional que siempre han jugado un papel importante en los gobiernos autonómicos, PAR y CHA. Pero la llegada de los populismos también rompió el termómetro. Algo está pasando y no parece haber respuesta.

Porque Donald Trump es el síntoma de unos problemas de fondo que no se han sabido ver, ni analizar y, probablemente, ni gestionar. Están en las sociedades y en un mundo global se transmiten. Se refleja también en el brasileño Bolsonaro o en toda la derecha populista europea, salvando las distancias y las comparaciones, incluso en Vox. Los 70 millones de votos que ha conseguido el todavía presidente de EEUU, son más de los que recibió hace cuatro años alrededor de un proyecto refundacional. Que no ha funcionado, porque nada ha repercutido en la prosperidad de los norteamericanos que le votaron y en los territorios que como Ohio, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, el Cinturón del óxido , se echaron en sus brazos. Estos tres últimos estados, el corazón de la manufactura norteamericana, le han dado la espalda porque el proteccionismo económico no se ha sustanciado y la desesperación que había en núcleos como Detroit, cuna automovilística (también de General Motors), por el traslado de factorías a zonas con mano de obra más barata no ha tenido una respuesta de la Administración Trump. Pero aún así, que 70 millones de personas se alineen con la política que ha roto los tratados comerciales, que ha generado las guerras comerciales de los aranceles, que prometió recuperación y que solo ha generado más desempleo y más impuestos, aún con todo esto, el aumento de votos es porque algo se hace mal. Muchos abrazan todavía los discursos populistas, pero lo que hay que analizar, reflexionar y dar una respuesta es por qué siguen votándoles tanta gente

Y, afortunadamente, las mayorías se han unido para hacer frente solo a uno. La victoria de Biden llega por el bloqueo a la política de Trump, igual que el francés Macron logró la mayoría por el bloqueo a la extrema derecha o en España la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez se produce para dar un cortocircuito a la ultraderecha, igual que en Aragón el cuatripartito que preside Lambán . El reto es el mismo en todos lugares y a partir de ahí viene la responsabilidad política de conseguir que esa mayoría sea ilusionante. Porque de lo contrario, el político pierde y solo consigue que se vote a la contra. En EEUU habrá que ver ahora si Trump sigue en la confrontación política y es capaz de generar las bases para crear, incluso un movimiento capaz de aglutinar a más norteamericanos en cuatro años, o vuelve a la senda institucional que los republicanos siempre han tenido a lo largo de los siglos.

Pero hay que hacer frente a los populismos que rompen moldes y termómetros. La bipolarización tan tremenda de EEUU hay que gestionarla, como ocurre en el parlamento de nuestro país o en otros territorios europeos. La crisis sanitaria que vive el mundo y que deriva en una crisis económica cada vez más profunda y una crisis social, no ayuda a fomentar esa responsabilidad política sino que permite a todos los populismos, sobre todo de derechas, a ahondar en tomar el pulso a la calle con promesas que después no se pueden cumplir. Que Ohio no haya sido el Ohio de casi siempre, es fruto de todas estas disputas sociales y de la falta de respuestas a unas demandas que vienen desde la calle. Si queremos que los territorios sigan fieles a sí mismos y puedan avanzar hace falta inyectar una gran ilusión y ser más reflexivos todos los poderes públicos y los agentes que ejercen de actores de la vida pública. Está claro que las excentricidades son flor de un día y que la sensatez y la ideología debe ser el fundamento social para estos momentos tan difíciles que toca vivir. No son tiempos de revoluciones sino de mucha cordura.